Contre le SCO d'Angers, le Stade Lavallois montre ses qualités défensives (0-0)

Un entraîneur dira qu'il faut toujours s'améliorer, et que rien n'est parfait dans une équipe. Mais s'il y a un enseignement à tirer du match amical du Stade Lavallois ce dimanche à Segré contre le SCO d'Angers (0-0), c'est qu'en défense les Mayennais sont prêts. Un secteur pourtant dépourvu de son meilleur élément cet été, Bryan Goncalves. Même si ce dernier est toujours sous contrat avec le Stade Lavallois, il a déjà annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

Yohan Tavares est arrivé, tout comme Djibril Diaw en défense centrale. Avec Baudry l'attelage est de qualité, tant sur les relances que dans l'engagement. En deuxième période Yasser Baldé a remplacé Diaw. "Dans l'ensemble c'est plutôt positif. On a bien ressorti le ballon en première période, et en deuxième on était un peu plus entamés physiquement" explique Marvin Baudry.

L'analyse de l'entraîneur Olivier Frapolli

Laval a eu trois occasions franches et aurait pu marquer dès le début de match par Roye, Naidji et Adeoti. Ce dernier a d'ailleurs vu son but refusé pour un hors-jeu. Mercredi, les Tango remettent ça avec une confrontation contre l'US Saint-Maur Lusitanos (National 2) à Lassay-les-Châteaux.