Contre Montpellier, le FC Metz dispute le 2100ème match de son histoire en Ligue 1

Ce samedi 21 janvier, à l’occasion de la 21ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine qui reçoit Montpellier espère renouer avec le succès à domicile. Le FC Metz n’a plus gagné à St Symphorien depuis 4 mois.

Les grenats veulent éviter un énième coup de froid à St Symphorien. Ce samedi, à l'occasion de la 21ème journée de la L1, le FC Metz (20ème) accueille Montpellier (13ème). Après le nul encourageant obtenu dimanche dernier à Nice, le club à la Croix de Lorraine espère enfin renouer avec le succès à domicile. Sur leur pelouse, les Grenats n'ont plus gagné en championnat depuis le 27 août dernier.

Montpellier, la plus mauvaise défense de L1 en déplacement

La traversée du désert n'a que trop duré. Privé de succès à domicile depuis plus de 4 mois, le FC Metz sait pertinemment bien qu'une nouvelle contre-performance à St Symphorien, compliquerait encore sa quête de maintien. Montpellier semble d'ailleurs l'adversaire idéal pour relancer la machine Grenat. Les Héraultais n'ont toujours pas remporté le moindre match en déplacement cette saison et loin de la Mosson, leur défense prend l'eau, avec déjà 25 buts encaissés. Frustrés et en manque de réussite, les Erding, Vion et autre Diallo, devront forcer leurs destins et leurs talents, histoire aussi d'honorer comme il le se doit le 2100ème match du FC Metz en L1.

On grelotte à St Symphorien

Mais avant d'en découdre avec le MHSC, les coéquipiers de Captain Lejeune, ont dû lutter, toute cette semaine contre le froid. Et le staff technique a dû s'adapter. Pour gagner quelques degrés, les joueurs se sont entrainés l'après-midi plutôt que le matin et le contenu des séances a été modifié. Les joueurs, eux, ont sorti leur équipement d'hiver : bonnet, gant, maillot de corps et même cache-nez pour certains. D’autres se frictionnent aussi avec des crèmes chauffantes. Se réchauffer aussi pour éviter les coups de froid. Le staff médical est aussi aux petits soins pour éviter que les virus ne s'immiscent dans le vestiaire messin. Joueurs comme entraineurs sont d'ailleurs vaccinés contre la grippe.

Le président de Montpellier Loulou Nicollin est en conflit avec son coach, Fréderic Hantz © Maxppp - Maxpp

FCMMHSC, 21ème journée de Ligue 1, à suivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr dès 19h30. Coup d'envoi à 20h. Je vous rappelle que la Tribune Est-Basse de St Symphorien est toujours fermée.