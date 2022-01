Contre Nice, le Stade Brestois lance un mois de matchs face aux cadors de Ligue 1

Contre Nice ce dimanche, sur le terrain du PSG le week-end prochain, face à Lille dans quinze jours puis à Rennes pour le derby début février. Les fêtes et l'Epiphanie à peine passées, le menu du Stade Brestois reste plus que copieux, en Ligue 1, en ce début d'année 2022. Avec trois équipes du top 5 et le champion de France sortant, qui n'en est pas loin, à affronter. Sans oublier, fin janvier, un 8e de finale de Coupe de France à jouer à Nantes.

On n'a pas fait de projection en terme de points

Pour l'instant en haut de la deuxième moitié de tableau en championnat, avec neuf points d'avance sur la zone rouge, les Brestois vont passer de sérieux tests sur leur capacité à pouvoir se maintenir au chaud dans la course au maintien. "On n'a pas fait de projection en terme de points" indique l'entraîneur Michel Der Zakarian, "on va jouer pour gagner tous les matchs". Le technicien brestois refuse de spéculer et de préjuger du niveau des adversaires à venir, car "il y a toujours un rapport de force".

L'épaisseur des Ty Zefs va être mise à l'épreuve

L'enjeu pour Brest, face à Nice et aux autres, résidera notamment dans sa capacité à souffrir sans craquer et à exploiter la moindre faille quand l'occasion se présentera. "On a du potentiel pour se créer beaucoup de situations et marquer des buts. Après, il faut qu'on s'améliore, et même si on s'est déjà amélioré là-dessus, sur l'animation défensive et prendre moins de buts. Parce qu'on en a quand même pris 28 sur la phaser aller".

Des joueurs différents avec une maîtrise technique différente, et surtout une bonne maîtrise

Il en ira aussi de la maîtrise du plan de jeu prôné par Michel Der Zakarian, de la rigueur défensive exigée et des attaques rapides à déployer. "Il faut bien défendre contre tout le monde. Après, des équipes ont plus de possession de balle que nous, des joueurs différents avec une maîtrise technique différente, et surtout une bonne maîtrise. A nous de jouer avec nos qualités, et de savoir aussi déployer des attaques placées. Il faudra savoir garder le ballon pour avoir des temps de récupération. On est capable de le faire".

Un effectif quasiment au complet pour affronter ces échéances

Avec un effectif épargné par le Covid 19, à ce jour, et privé seulement de deux éléments (Belkebla à la CAN, Del Castillo en train de se rétablir des ischios), le Stade Brestois peut s'appuyer en tout cas sur un groupe quasiment au complet pour affronter ce mois corsé.