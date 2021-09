Ligue 2 : vivez la rencontre de l'ASNL à Dunkerque

Ce samedi soir (19h), septième journée de Ligue 2 de football, l'ASNL tentera d'arracher sa première victoire de la saison sur la pelouse de Dunkerque. Nancy est lanterne rouge au classement et a l'occasion en cas de succès de passer devant la formation nordiste. La rencontre sera l'occasion de voir si le travail du groupe durant la trêve a payé.

France Bleu Lorraine vous fait vivre la rencontre en direct avec les commentaires de Laurent Pilloni, Eric Braun, notre consultant et Johan Gand au stade Marcel Ttribut de Dunkerque.

Ecoutez la rencontre sur France Bleu Sud Lorraine.

19h39 :et le penalty non sifflé par l'arbitre pour l'ASNL ! Triboulet est crocheté dans la surface de réparation sans que le référé ne bronche ! Et pourtant il y avait bien penalty.

19h37 : Ohhhh l'occasion pour l'ASNL ! Biron est servi dans la surface de la réparation il fait face au gardien qui détourne le ballon, avant qu'un défenseur ne vienne sortir le ballon en corner.

19h34 : carton rouge pour Giovanni Haag ! Le Nancéien vient sécher Brahimi qui filait au but. Troisième expulsion depuis le début de la saison pour le natif de Metz ! L'ASNL est réduite à 10.

19H28 : attention à la réaction dunkerquoise. Rocheteau parti dans la profondeur il vient dribbler le gardien nancéien, Trott, qui était sorti, mais heureusement il pousse trop son ballon.

19h27 : la voilà lapremière situation dangereuse pour l'ASNL. Delos centre pour Haag dont la reprise est trop enlevée.

19h25 : perte de balle nancéienne au milieu de terrain, le contre nordiste est rapide, Brahimi centre pour Pierre qui ne cadre pas.

19H20 : les Dunkerquois bénéficient d'un coup franc à proximité de la surface de réparation mais n'en profitent pas.

19h15 : le quart d'heure de jeu, les deux équipes n'offrent pas un grand spectacle, toujours pas de but entre les deux formations.

19h10 : début de rencontre équilibré, aucune véritable occasion à signaler, et ce même si les Nordistes campent dans les 30 derniers mètres du camp nancéien.

19H00 : Le coup d'envoi vient d'être donné à Marcel tribut, l'ASNL peut-elle enfin lancer sa saison ?

La composition du groupe pour la rencontre : Trott , Basila, Delos, Guessan, Karamoko, Haag, Dewaele, Bondo ,Jung, Biron, Triboulet

