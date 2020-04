Coronavirus : les Green Angels sont contre une reprise à huis clos de l'ASSE en Ligue 1

Jusqu'à présent, partout en France, les supporters des clubs de football, toutes divisions confondues, sont très engagés dans l'aide aux hôpitaux et à toutes les structures qui sont actuellement engagés au quotidien dans la lutte contre le coronavirus. France Bleu Saint-Étienne Loire a relayé ce weekend l'appel aux dons des Green Angels à la recherche "de surblouses, de lunettes, de masques et de charlottes. C'est pour différents Ehpad et hôpitaux qui sont vraiment dans le soucis et ne peuvent pas protéger leurs personnels", témoignait Tom un des leaders.

Cela n'empêche pas les Ultras stéphanois de signer ce lundi l'appel lancé par l'Association nationale des supporters et cosigné par 44 autres groupes de supporters du foot français. Alors que "la France connait sa pire crise sanitaire depuis plusieurs générations", cet appel dit "non à une reprise prématurée" des championnats. "Certains, au sein des clubs ou des instances sportives françaises ou européennes, ont choisi l'indécence et émis l'idée d'une reprise anticipée" dénoncent les supporters, un "foot business" où l'économie a pris le pas sur le sportif.

Les matchs à huis clos ne sont "pas envisageables"

A la question, est-ce que les matchs pourraient reprendre à huis clos? La réponse des 45 groupes de supporters français est claire: "ce n'est pas envisageable". Les supporters ne veulent pas de stade sans public. En clair, le football "reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. Quand chacun, à commencer par les joueurs et les supporters, pourra reprendre le chemin du stade dans les meilleures conditions."

"Les 600.000 euros d'amende infligés cette saison aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ne pourraient pas leur être restitués, voire reversés à des secteurs qui, aujourd'hui, en ont réellement besoin."

Le communiqué salue également les actions de solidarité menées par les nombreux groupes de supporters partout en France, et pose la question de savoir s'il n'est pas possible que, "dans cette période qui appelle à la solidarité, les 600.000 euros d'amende infligés cette saison par la commission de discipline aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur soient a minima restitués, voire reversés à des secteurs qui, aujourd'hui, en ont réellement besoin?"

Le foot doit "profiter de ce temps pour se repenser"

Le communiqué de l'ANS signé par 45 groupes de supporters égratigne aussi le modèle actuel. "Le foot est devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer des stades, mais qui ne peut surtout pas se passer de l'argent des diffuseurs. Il est urgent de penser à l'avenir. Si le football professionnel veut restaurer sa grandeur, mais s'il veut surtout se prémunir des aléas économiques, il doit profiter de ce temps de pause et de confinement pour se repenser."

Le communiqué de 45 groupes de supporters

