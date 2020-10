Coronavirus : 5.000 spectateurs aux Costières pour le match Nîmes Olympique - PSG

Le match entre le Nîmes Olympique et le Paris Saint Germain échappe au huis clos ! Finalement, la tenue de la rencontre ne sera pas affectée par les nouvelles mesures de restriction, notamment la jauge de 1.000 personnes, même si le Gard passe en zone rouge alerte renforcée ce jeudi.

Le match entre le Nîmes Olympique et le Paris Saint-Germain échappe au huis clos ! Finalement, la tenue de la rencontre ne sera pas affectée par les nouvelles mesures de restriction, notamment la jauge de 1.000 personnes, même si le Gard passe en zone rouge alerte renforcée ce jeudi. Et, sauf coup de théâtre de dernière minute, les tribunes des Costières pourront même accueillir 5.000 supporters.

Les incertitudes sur la jauge de spectateurs ont été levées ce mardi à la mi-journée à l'issue d'une réunion en préfecture du Gard : "L'arrêté préfectoral émis jeudi sera effectif 48 plus tard, c'est à dire samedi. Par conséquent, le match qui se déroule vendredi à 21h ne sera pas concerné par ces nouvelles mesures" précise Laurent Tourreau directeur des opérations et référent Covid du Nîmes Olympique.

Les abonnés du chapeau A prioritaires

Même avec 5.000 spectateurs dans le stade, il n'y aura pas de place pour tous les candidats à un billet. Et le système des chapeaux reste en vigueur. Il s'agit d'un système de roulement mis en place avant le début de la saison pour permettre aux abonnés de suivre des rencontres de la manière la plus équitable possible tout en respectant la jauge aux Costières.

Le club avait procédé à un tirage au sort en répartissant les abonnés dans trois chapeaux. Chacun de ces chapeaux comporte six matches répartis selon le prestige des équipes avec, pour faire simple, un match de gala, trois rencontres moyennes et deux autres de complément.

Le choc contre le PSG entre évidemment dans la catégorie des matchs de gala du chapeau A. "Les abonnés du premier chapeau sont donc prioritaires" poursuit Laurent Tourreau. "Ensuite, s'il reste des places, nous ouvrirons la vente aux deux chapeaux suivants. En revanche, il n'y aura pas de vente au public".

La situation risque de devenir plus compliquée pour les matchs suivants lorsque la jauge des 1.000 spectateurs sera entrée en vigueur : "Je pense que nous aurons une réflexion en interne pour savoir si, financièrement, il est possible d'accueillir du public" conclut Laurent Tourreau.