Coronavirus à Bordeaux : le match des légendes reporté au mois de mai 2021

Déjà reporté de mai à septembre 2020, le match des légendes opposant des stars du foot et du rugby n'aura pas lieu cette année à Bordeaux. En raison des conditions sanitaires, la rencontre est décalée au mois de mai 2021.

D'abord prévue le 25 mai 2020, puis reporté au lundi 28 septembre, la deuxième édition du match des légendes à Bordeaux n'aura finalement pas lieu cette année. En raison "du durcissement des restrictions sanitaires en Gironde", le match est reporté au mois de mai 2021, annonce ce jeudi l'Union Bordeaux-Bègles. Il devait avoir lieu au stade Chaban-Delmas mais la jauge de spectateurs abaissée à 1.000 personnes a contraint les organisateurs à décaler l'événement.

La date et l'heure exactes seront fixées en début d'année 2021. Si vous aviez déjà pris vos billets pour le match, ne les jetez pas ! Ils restent valables. Vous pourrez les utiliser pour aller admirer, en mai prochain, des stars du ballon rond et du ballon ovale, comme Didier Deschamps, Sébastien Chabal ou encore Zinédine Zidane. Ces matchs des légendes, une mi-temps de foot et une mi-temps de rugby, sont organisés au profit de l'association "Un sourire, un espoir pour la vie" de Pascal Olmeta.