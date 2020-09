Après Neymar, Di Maria et Paredes, trois nouveaux joueurs du PSG ont été testés positifs au coronavirus. Il s'agit de Marquinhos, le capitaine du PSG, de l'attaquant Mauro Icardi et du gardien Keylos Navas.

Coronavirus au PSG : Marquinhos, Icardi et Navas testés positifs

Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, les trois joueurs du PSG ont été testés positifs au coronavirus

Et trois de plus. Le capitaine du PSG Marquinhos fait partie des trois nouveaux joueurs de l'effectif testés positifs au coronavirus, s'ajoutant aux trois autres cas positifs déjà identifiés. "On va bien", rassure son épouse Carol Cabrino sur son compte Instagram.

Elle indique également qu'il est "possible" que les deux enfants du couple "l'ont aussi", "mais tout va bien". Ce post confirme l'information du journal L'Equipe selon laquelle Marquinhos a été contrôlé positif au Covid-19.

Selon le quotidien sportif, les deux autres joueurs testés positifs sont le gardien Keylor Navas et l'attaquant Mauro Icardi. Ces trois joueurs ont passé leurs vacances à Ibiza, tout comme Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, déjà testés positifs au coronavirus ce mercredi, portant à 6 le nombre de joueurs touchés.

Le PSG a annoncé dans un tweet jeudi soir que trois nouveaux joueurs sont positifs au coronavirus. "Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié", précise le tweet du club.