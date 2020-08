Coronavirus : aucun cas positif au sein du FC Annecy

Suite à des cas positifs détectés au sein de l'effectif d'une équipe adverse, tous les joueurs et membres du staff du groupe National du FC Annecy ont été testés la semaine dernière. Le club haut-savoyard révèle mardi que tous les résultats sont négatifs

Après plus d'une semaine d'arrêt, c'est le soulagement pour le FC Annecy. Tous les joueurs et membre du staff sont négatifs au dépistage Coronavirus. Ils ont été dépistés la semaine dernière.

Ce dépistage, d'une trentaine de personnes a été décidé par la direction du club haut-savoyard après le match amical face à Nyon, le 25 juillet dernier. Au sein de l'équipe suisse, plusieurs cas positifs de Covid-19 avait ultérieurement été détectés. Le FC Annecy, a été contraint de stopper les entraînements et les matchs de préparation par sécurité.

Reprise de l'entraînement

Les hauts-savoyards ont donc pu retrouver le terrain d’entraînement dès mardi pour une reprise progressive tout en respectant un protocole sanitaire bien précis et en bénéficiant d’un suivi sportif personnalisé et adapté. Dans ce contexte et par mesure de sécurité, l’accès au public sera restreint.

Promu en National, le FC Annecy débutera la saison le 21 août à domicile face au Mans.