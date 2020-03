Coronavirus : "c'est normal et naturel que le championnat soit suspendu" selon le président de l'AJ Auxerre

La Ligue de football professionnel a pris la décision de suspendre le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Une décision prise à "l'unanimité" selon Francis Graille. "C'est normal, naturel et logique que _cette décision ait été prise à l'unanimité_, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les représentants de la Ligue 1, de la Ligue 2 et le président de la Fédération aussi," a expliqué le président de l'AJA lors d'un point presse ce vendredi. Le président de l'AJA a assisté par téléphone à la réunion comme tous les dirigeants des clubs concernés.

Championnat suspendu jusqu'à nouvel ordre

Le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 est suspendu pour une durée indéterminée. La Ligue de football professionnel ne sait pas prononcé sur une date de reprise. "La date du 15 avril a été évoquée mais je crois qu'il est plus prudent de dire jusqu'à nouvel ordre ou plus exactement jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent une reprise", ajoute Francis Graille.

Le championnat pourrait-il ne pas aller à son terme ?

A la question de savoir si le championnat pourrait ne pas reprendre? "Ce n'était pas l'objet de la réunion de ce matin mais on peut tout envisager. C'est une crainte on n'est pas à l'abri d'un accident industriel après un accident sanitaire mais là ce n'est pas l'objet. Il s'agit d'abord de sauvegarder des vies", répond le président auxerrois.

Les entraînements suspendus

Le président de l'AJ Auxerre a convoqué ce vendredi matin l'ensemble des joueurs et le staff au complet pour une réunion : _"_j’ai vu les joueurs, on les a tous réunis et on leur a dit qu’on ne se reverrait pas dans cette configuration avant peut-être de longues semaines", a expliqué Francis Graille. Il a demandé à ses joueurs de rester le plus longtemps possible à proximité d’Auxerre pour se protéger, d'éviter les contacts.

Les entraînements sont suspendus jusqu' au moins mardi. Le président va se réunir avec le staff d'ici lundi pour savoir comment organiser les prochaines semaines. Il n'est pas envisagé de reprendre des entraînements collectifs mais plutôt individuels si possible pour garder les joueurs en forme en attendant le reprise de la Ligue 2.

Un joueur du centre de formation en observation

Une jeune du centre de formation présente de la fièvre. Il a effectué des tests jeudi, les résultats seront connus vendredi après-midi. Si le test confirme que ce jeune est atteint du coronavirus, le centre de formation sera confiné. Si le test est négatif le centre de formation fermera ses portes et les enfants retourneront chez leurs parents.