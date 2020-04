Coronavirus - Christophe Gauthier, président du Puy Foot 43: "La Fédération ne montre pas l'exemple"

Le président du plus gros club de foot amateur de la Loire et de la Haute-Loire demande à la Fédération française de prendre ses responsabilités et de prononcer la fin du championnat.

Cela fait un mois que le championnat de National de foot (3e division) est à l'arrêt. Et pour le président du Puy Foot 43, Christophe Gauthier, la Fédération française a trop attendu. C'est pourquoi l'homme fort du plus gros club de foot amateur de la Loire et de la Haute-Loire demande à la FFF de prendre ses responsabilités et de prononcer la fin du championnat, à l'instar d'autres présidents de club de foot amateur comme Christophe Fauvel à Bergerac.

"La Fédération est la plus représentative aujourd'hui mais elle ne montre pas le meilleur exemple. C'est un point de vue personnel. On aurait du prendre les devants. Je ne parle pas au titre du Puy Foot 43 mais si nous sommes actuellement relégables. La décision de nous faire descendre ou pas n'est pas le sujet. Je pense à l'économie globale du football. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'on ne redémarrera pas dans quinze jours ou deux mois. C'est une saison blanche, point barre! Malheureusement on fera plaisir à personne."

C'est une saison blanche, point barre! Malheureusement on fera plaisir à personne.

"On est tous dans l'incertitude, aujourd'hui, le staff, les joueurs. Est-ce qu'on doit travailler ou pas? Cette situation est catastrophique, inconfortable et difficilement entendable. Encore une fois, ce ne sont pas les pertes à l'instant T qui me gênent mais je pense à l'avenir de notre modèle. Premièrement, on n'aura pas donné une bonne image. Et demain, il est possible qu'on ait moins de sponsors privés, de mécénats. Il faudra s'adapter, et tous les clubs seront à la même enseigne. Petits ou gros, les problématiques seront proportionnellement identiques."