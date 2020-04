Coronavirus : déjà plus de 10.000 euros récoltés par les ultras de Montpellier pour le personnel hospitalier

Butte Paillade, Armata Ultras et Club Central se donnent la main pour la bonne cause

D'ordinaire supporters du maillot orange et bleu, c'est cette fois le "maillot blanc" qu'ils soutiennent. Les amoureux de la paillade ne cessent d'alimenter la cagnotte lancée la semaine dernière. Appuyés par les joueurs et par le club, avec notamment des messages vidéos postés sur les réseaux sociaux, les ultras montpelliérains peuvent être fiers de leur initiative : plus de dix mille euros ont déjà été récoltés, afin d'aider le personnel hospitalier de la capitale héraultaise.

Certains membres du MHSC ont d'ailleurs fait des dons importants. Dans la liste des contributeurs, on trouve notamment le nom d'Andy Delort avec un don de 1.000 euros, tandis que Teddy Richert (entraîneur des gardiens) a offert 2.000 euros.

La volonté est désormais de franchir les 15.000 euros, au moins. Avec un mot d'ordre : "honorons ceux qui nous sauvent". Des initiatives du même type ont été lancés partout en France, par des ultras de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Pour donner : cagnotte "le pot commun"