Coronavirus : déjà quatre semaines sans foot dans le Grand Est !

Depuis la mise en place du confinement et la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les cinq écuries professionnelles du Grand Est ne restent pas inactives, avec notamment la mise en place d'actions solidaires.

Quand le ballon ne tourne plus rond ! Il y a quatre semaines, le FC Metz, le Stade de Reims, l’ AS Nancy Lorraine et Troyes disputaient leurs derniers matchs de championnat. Pour le Racing club de Strasbourg, la disette est même de cinq semaines, puisque la réception du PSG, le 7 mars dernier, avait été reportée.

Depuis, le Coronavirus a eu raison de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui sont, tous le deux, suspendues jusqu’à nouvel ordre. En attendant une éventuelle reprise de la compétition, les cinq clubs pros du Grand Est ne restent pas les bras croisés.

De multiples actions de solidarité

Le service marketing du Stade de Reims a notamment proposé une vente en ligne de 200 maillots Rouge et Blanc, avec le message du moment : « restez à la maison ». Tout est parti en moins de deux heures et un chèque de 24 000 euros va être remis au CHU de Reims.

Autre initiative : celle de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs. Du messin Vincent Hognon au Strasbourgeois Thierry Laurey, en passant par le nancéien Jean-Louis Garcia, tous ont contribué financièrement à cette cagnotte nationale. Près de 100 000 euros seront reversés prochainement aux hôpitaux français.

Les supporters des cinq clubs pros du Grand Est sont également mobilisés. A Metz, la Gruppa a déployé devant le CHR de Mercy, une grande banderole hommage au personnel soignant. Les Saturday FC ont livré de la nourriture au CHU de Nancy.

A Strasbourg, les UB 90 ont lancé sur leur compte facebook un appel aux dons de masques et de gel hydroalcooliques.

Entraînements confinés, garde d’enfants et vidéos solidaires et divertissantes pour les joueurs

Après avoir jonglé avec du papier toilette, la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, certains grenats ont découvert durant le confinement, les joies de la paternité. Entre deux exercices de remise en forme, le messin Habib Maïga assure n’avoir jamais changé autant de couches.

Dans sa résidence de Belfort, le Strasbourgeois Dimitri Liénard, est devenu aussi un papa à plein temps, puisque sa femme, infirmière libérale, défie quotidiennement le Coronavirus.

Dans les clubs du Grand Est, certains joueurs étrangers sont rentrés au pays. C’est le cas du Nancéien Wagner. Blessé à la cheville, il a décidé de poursuivre sa rééducation sur son île natale du Cap Vert.

Le Covid 19 a également contaminé un attaquant troyen. Dans les colonnes de nos confrères de l’Est éclair, Le sud-coréen Suk Huyn-Jun, a voulu rassurer tous ses fans: "Je serai bientôt débarrassé de ce virus ". A-t-il déclaré.