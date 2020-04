Coronavirus - DFCO : l'arrêt de la Ligue 1, "une sage décision"

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment de football, ne pourra pas reprendre". Ce sont les mots du Premier ministre Edouard Philippe, mardi 28 avril 2020, lors de la présentation du plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. Fin du suspense, la Ligue 1, c'est fini, au moins pour plusieurs mois. Pour l'instant, 28e journées ont été jouées et le DFCO est 16e. Que va-t-il se passer maintenant ? La saison va-t-elle s'arrêter purement et simplement ? Peut-elle reprendre plus tard, à l'automne, si la pandémie est terminée ? Dans tous les cas, pour le président du club dijonnais, Olivier Delcourt, "c'est une sage décision" prise par le gouvernement.

"Il y avait trop d'aléas"

"Je pense que les conditions n'étaient pas requises pour une reprise dans de bonnes conditions au niveau sanitaire, il y avait trop d'aléas, explique Olivier Delcourt. Le foot n'est pas différent des autres sports ou des autres entreprises". Evidemment, il a des regrets : "Sportivement, comme tous les présidents, j'aurai voulu que ça se termine, maintenant c'est comme ça, on fait avec. C'est le Covid qui a commandé, malheureusement, en terme de sportif. C'est dommage, mais c'est une sage décision".

La santé prévaut sur tout, sur l'argent aussi, et c'est tout à fait normal

Quel point final ?

Une grande question reste en suspens : comment définir un classement final ? "Maintenant les instances vont se réunir d'ici une semaine ou deux pour prendre des décisions quant aux classements de cette saison", indique le président dijonnais. Plusieurs options vont être étudiées, en cas d'arrêt définitif de l'exercice 2019-2020. Une prise en compte du classement après la 27e journée ? La 28e journée ? À la trêve ? Grâce au calcul d'un quotient de points ? Pour l'instant, on est dans le flou. Dans tous ces cas de figure, en tout cas, le DFCO serait maintenu en Ligue 1.

Préparer la saison prochaine

Peu importe la décision finale, le DFCO a du temps pour préparer la reprise ou plus vraisemblablement directement la saison prochaine. Un luxe par rapport à la saison passée, où Dijon s'était maintenu in extremis en battant Lens en barrages.

Il y a énormément de travail qui nous attend

Quelles vont être les priorités du club dans les prochaines semaines, les prochains mois ? "Ce sera l'organisation au niveau du club, des salariés et des joueurs. Au niveau de l'administratif, de l’événementiel, il y aura moins de choses ou pas du tout de choses à faire. On va voir comment on s"organise". Olivier Delcourt tient également à rassurer les partenaires et les abonnés : "On va travailler ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde au mieux. Pour ceux qui sont dans la difficulté, on fera ce qu'il faut et on sera là pour les aider".