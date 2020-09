Coronavirus : difficile de faire respecter le protocole sanitaire dans les clubs de foot amateurs du Centre

"Les clubs essayent de respecter mais c'est difficile". Le constat d'Antonio Texeira, président de la Ligue de Football de la région Centre, interrogé sur France Bleu Orléans, peut être dressé partout en France dans le monde du football amateur. Alors que le club professionnel de l'US Orléans, en National, présente quatre cas de coronavirus au sein de l'équipe, comment les clubs amateurs gèrent cette crise sanitaire ? On fait le point.

Y-a-t-il un protocole pour le foot amateur ?

Il existe des décrets ministériels qui fixent effectivement le cadre et un protocole a été adapté au monde du football amateur. "Depuis la semaine dernière, le protocole mentionne toutes les règles, accompagné d'une fiche de synthèse pour les clubs", détaille Antonio Texeira. "Vous avez les dispositions générales, l'organisation des entraînements et des matchs et les dispositions pour les clubs employeurs", explique-t-il, "le but est d'expliquer que faire en cas de Covid confirmé ou suspicions de cas".

Une réunion se tient toutes les semaines pour faire un point sur les avancées des différents points du protocole sanitaire à faire respecter dans les clubs. Un ou plusieurs référents Covid sont nommés par club pour coordonner le dispositif et le pilotage du dispositif.

Doit-on porter un masque autour du terrain ?

De nombreux problèmes existent dans la gestion concrète de ce protocole sanitaire. Celui des stades ouverts, difficile à contrôler "car on ne peut pas donner de consignes strictes pour ces stades-là", ajoute le président de la Ligue. Dans tous les cas, il faut respecter les gestes barrières, incite-t-il, comme "porter le masque autour de la main courante, du terrain. Les remplaçants assis sur le banc de touche, les spectateurs présents dans des gradins doivent s'asseoir un siège sur deux et avec le masque", prône Antonio Texeira.

Peut-on prendre un minibus ou faire du co-voiturage à l'extérieur ?

Certains points du protocole peuvent aussi être adaptés. La Ligue est consciente que c'est compliqué avec le coronavirus d'amener les enfants en match à l'extérieur. "Il faut continuer à faire du co-voiturage", encourage le président de la Ligue du Centre, "on ne va pas prendre une voiture chacun pour se déplacer".

"Aujourd'hui, il y a la possibilité pour les clubs qui en ont d'utiliser le minisbus. Si on regarde les décrets, c'est déconseillé. Mais si, on porte tous des masques à l'intérieur, comme dans les autocars, c'est possible ! Mais il faut obligatoirement porter son masque", affirme Antonio Texeira.

Faut-il que je prévienne si j'ai les symptômes du virus ?

"Dès que l'on a des petits doutes, on ne se déplace pas au club et on va chez le médecin", continue le président de la Ligue. Il se souvient d'un épisode dans un club récemment qui a failli mal tourner. "Il y a eu des joueurs qui ont été testés positifs mais ont continué à s'entraîner parce qu'ils n'ont pas osé le dire mais derrière, il peut y avoir des risques. Il n'y en a pas eu, heureusement."

Les vestiaires seront-ils toujours ouverts ?

Certaines municipalités jouent le jeu et d'autres un peu moins, car ce sont elles généralement qui sont propriétaires des vestiaires. "Aujourd'hui, le décret autorise les vestiaires, mais en respectant toutes les distanciations", explique Antonio Texeira. "Les vestiaires sont autorisés en limitant le nombre de personnes et en n'ouvrant pas à tout le monde comme ça arrive souvent avec les enfants". C'est pour ça, selon lui, que certaines mairies sont encore réticentes à laisser les vestiaires ouverts. "Je les comprends mais il faut épauler les dirigeants. Par exemple, quand vous avez un club qui fait deux ou trois heures de route, je le vois mal venir habillé, faire le match et repartir pour trois heures sans avoir pris de douche."

Il propose donc que "ceux qui sont à domicile ne prennent pas de douche, ils le feront à la maison, mais laissons les vestiaires ouverts pour les arbitres et pour les adversaires".

Un point avec les référents Covid dans la semaine

Il va donc y avoir un point avec les référents Covid des Ligues et des districts ce jeudi pour faire le point et répondre aux interrogations. Les clubs auront dans la foulée les contacts de ces référents pour être le plus réactif possible.