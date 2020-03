Coronavirus : "On est très inquiets pour la suite" dit Denis Zanko, le coach du TFC

Le TFC, toujours dernier, reçoit Metz ce samedi 14 mars à 20h au Stadium, pour la 29e journée de ligue 1 et le TFC. Ce match va se jouer à huis clos, comme tous les matchs de ligue 1 et de ligue 2 jusqu'au 15 avril, sur décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Crise du coronavirus oblige. D'ailleurs le FC Metz a publié un communiqué mardi soir expliquant que l'un de ses joueurs était confiné après avoir été en contact avec une personne touchée par le virus. Le joueur ne présente aucun symptôme pour l'heure, assure le club lorrain.

"On est très inquiets"

Concernant le coronavirus, Denis Zanko a expliqué en conférence de presse ce jeudi : "dans notre quotidien on respecte les mesures de précaution de base : on ne se serre plus la main,il y a des gels hydroalcooliques dans toutes les pièces." Il ajoute : "On espère pouvoir continuer à s'entraîner dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible mais on est quand même très très inquiets." Le coach du TFC ne parlait pas de possibles contaminations mais plutôt de la suite de la compétition. "La tournure des événements ne semble pas favorable. Maintenant aller à l'issue du championnat me semble être la moindre des choses, mais bon, il y a quand même un contexte très lourd et pesant, qui dépasse le cadre du football et du sport en général ; il faut en prendre acte et respecter les principes de précaution mis en place aujourd'hui." Interrogé sur une possible annulation de la saison de ligue 1, Denis Zanko souffle et ne s'avance pas davantage, disant "ne pas avoir d'avis là-dessus".

Le huis clos ? "Une situation étrange"

Concernant le huis clos en lui-même, Denis Zanko a tenu d'emblée à préciser : "Nous avons toujours besoin de nos supporters ! Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui avaient fait le déplacement à Dijon." Pour lui, ce huis clos "est une situation étrange, c'est loin d'être l'idéal. C'est contraire à ce que l'on souhaite mais on s'adapte." Il dit bien sûr en avoir discuté avec ses joueurs sans préciser exactement comment ils allaient aborder cette ambiance particulière, "les leviers à activer sont complexes car c'est une situation singulière".