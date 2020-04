Coronavirus et FC Sochaux : "je vois mal comment on pourrait reprendre le championnat le 17 juin"

La Ligue de Football Professionnel prévoit un retour des compétitions de la Ligue 1 et la Ligue 2 le mercredi 17 juin prochain. Selon le scénario établi, les dix dernières journées de championnat s’enchaîneraient alors au rythme d’un match tous les 3 jours, au milieu desquels il faudrait ajouter la finale de la Coupe de la Ligue, le samedi 27 juin, et celle de la Coupe de France le samedi 11 juillet.

Problèmes logistiques pour les déplacements

"On est dans une période qui va s'étendre bien au-delà du 11 mai, pour l'hôtellerie, la restauration etc... ce qui va poser des problèmes logistiques pour les équipes en déplacement, donc je vois mal de quelle manière on pourrait reprendre le championnat aux dates qui sont préconisées", déclare à France Bleu Belfort Montbéliard Samuel Laurent, le directeur général exécutif du FC Sochaux, pensionnaire de Ligue 2.

Il estime que cette perspective est totalement "ubuesque" et ne répond qu'à "des motifs financiers". "Heureusement, on a le garde-fou des autorités sanitaires et de l'Etat pour mettre un frein, si j'ose dire, à une espère de surenchère pour la reprise du championnat qui n'obéit qu'à des motifs financiers, et qui quand même, revêt à mon sens, une certaine forme d'indécence", poursuit-il.

Je pense que c'est le virus qui décidera (Samuel Laurent)

"Je crois que la situation devient un peu ubuesque... on a la Ligue de football, qui aujourd'hui veut reprendre ce championnat, elle aborde des scénarios... mais en l’occurrence, c'est le virus qui décide, je pense qu'on peut le résumer ainsi", conclut-il. Après avoir accordé deux semaines de congés payés à la quasi totalité de son personnel, le FC Sochaux Montbéliard a mis tous ses salariés au chômage partiel depuis le 1er avril dernier, en raison de l'épidémie de coronavirus.

