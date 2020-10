Coronavirus - FC Nantes : le flou absolu autour du maintien de la rencontre face au RC Lens

La tenue du match entre le RC Lens et le FC Nantes est des plus incertaines, à moins de 24 heures du coup d'envoi. Après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif artésien, un report de la rencontre prévue, ce dimanche, "est sérieusement envisagé".

Le FC Nantes a été une des équipes les plus touchées par le coronavirus avec plus d'une quinzaine de joueurs et membres du staff testés positifs, ces derniers mois.

La décision de maintenir le match entre le RC Lens et les Canaris est suspendue aux résultats des nouveaux tests PCR réalisés ce samedi après-midi sur les Sang et Or. En attendant le verdict qui devrait tomber en milieu de soirée ou "au plus tard demain (dimanche) matin", le pessimisme règne au sein du club artésien et l'hypothèse d'un report de la rencontre n'est pas à prendre à la légère.

Les Canaris ont pris l'avion comme si de rien n'était

Après le FC Nantes, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou plus récemment le Montpellier HSC, le Covid-19 s'est immiscé au sein de l'effectif du promu lensois. Au moins quatre joueurs dont le défenseur Aleksandar Radovanovic ont été dépistés positifs, lors des examens obligatoires réalisés avant chaque rencontre de Ligue 1. Idem, l’entraîneur Franck Haise et un de ses adjoints ont été placés à l'isolement ces derniers jours.

En attendant qu'une décision définitive soit prise par les instances de la Ligue de Football Professionnel, le FC Nantes s'est envolé normalement, ce samedi, en direction du Pas-de-Calais, n'ayant eu aucune information contradictoire sur la tenue de la rencontre. Eux aussi touchés par ce virus, Fabio et Kalifa Coulibaly sont restés en Loire-Atlantique, tout comme les blessés Pedro Chirivella, Jean-Kevin Augustin et Antony Limbombe.

Le match de la réserve des Sang et Or reporté

Pour que cette dernière soit annulée, il faudrait que le Champion de France 1998 ne soit pas en mesure de coucher 20 noms sur la feuille de match sur les 30 joueurs inscrits auprès de la Ligue. D'après le protocole mis en place par la LFP cette saison, blessés et suspendus n'entrent pas en ligne de compte dans cette équation médico-sportive.

Afin de lever le flou qui entoure cette rencontre de la huitième journée de championnat qui doit signer les retrouvailles entres Canaris et Lensois au stade Bollaert, le club artésien devrait communiquer en début de soirée. Et il craint de prendre la même décision que pour son équipe réserve, censée défier Saint-Maur, ce samedi, à savoir celle d'un report.