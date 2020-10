Coronavirus : fermé au public, le complexe de foot en salle du Five Bordeaux accueille les scolaires

Comme les salles de sport, les complexe de football en salle sont fermés en Gironde. A Bordeaux-Lac, l'un des plus importants, Le Five Bordeaux, a fait le choix d'ouvrir pour accueillir les scolaires. Son co-gérant Guillaume Debelmas était l'invité de France Bleu Gironde, ce jeudi.

A l'image des clubs de yoga qui demandaient leur réouverture au tribunal administratif et ont été déboutés, ce mercredi 7 octobre, les salles de sport ont été obligés de rester fermées depuis le samedi 26 septembre. Elles es sont concernées par les annonces de la préfète Fabienne Buccio, tout comme les gymnases, "excepté pour l’usage scolaire et périscolaire" selon le communiqué de la Préfecture de la Gironde. Alors, c'est ce qu'à décidé de faire Le Five Bordeaux, complexe de foot en salle, près du centre commercial du Lac. Il accueille certains groupes d’enfants. Interview de son co-géant, Guillaume Debelmas.

Qui peut venir, en ce moment au Five Bordeaux ?

On est ouverts pour les enfants, puisque tous les scolaires et périscolaires ont le droit de pratiquer l'activité chez nous, accompagnés d'adultes d'ailleurs. Mais les adultes n'ont pas le droit de jouer. Des scolaires, on n'en n'avait pas forcément beaucoup. Mais du coup, on s'est dit que, quitte à être fermés, autant être utiles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre nos structures gratuitement à tous ces groupes d'enfants. On a démarché toutes les écoles du coin pour venir jouer chez nous.

Le co-gérant du Five Bordeaux, Guillaume Debelmas ne comprend pas son interdiction d'ouverture. © Radio France - Thomas Coignac

Gratuitement, donc... Qu'est-ce-que vous y gagnez ?

Rien. On y gagne juste d'être utiles à la société, pendant qu'on est en train de mourir économiquement. Les salariés sont au chômage partiel, on les paye juste pendant les heures d'accueil des enfants, mais c'est une goutte d'eau par rapport au désastre économique que vit la filière. Donc, on s'est dit quitte à être fermés, à être en danger, autant être utiles pendant les dernières semaines où on est encore là.

A Bordeaux, il y a eu 30 000 passages clients entre le 22 juin et la fermeture, la semaine dernière. On a eu aucun cas.

Vous les comprenez ces mesures ?

Il y a une énorme incompréhension. On a créé un protocole sanitaire très strict, en relation avec les ministères, qu'on maîtrise parfaitement puisqu'on a du staff pour le faire, contrairement à d'autres structures. On a des petits groupes de dix joueurs qui jouent sur 500 mètres carrés. Donc finalement, on a un joueur pour 50 mètres carrés. On a un volume d'air hyper important puisqu'on a 10 mètres de hauteur sous plafond, donc on a 500 mètres cubes d'air par personne. C'est quasiment comme si on était dehors.

On a suivi les chiffres pendant toute la partie de reprise d'activité. On n'a eu aucun appel de l'ARS, aucun cluster recensé. A Bordeaux, il y a eu 30 000 passages clients entre le 22 juin et la fermeture, la semaine dernière. On a eu aucun cas.

Au mieux, on va passer les 3-4 prochaines années à rembourser cette dette. Et au pire, on va disparaître.

Vous en êtes où économiquement ?

La situation est assez différente des autres commerces. Le loyer, c'est notre principale charge, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. Là dessus, il n'y a eu aucune aide d'État. On a eu le chômage partiel comme tout le monde. On a eu des prêts garantis par l'État, qui permettent juste de décaler la date de notre mort. On a eu une perte d'exploitation gigantesque pendant la première période de fermeture, qui est de l'ordre de 4 millions d'euros. Donc, on sait que au mieux, on va passer les 3-4 prochaines années à rembourser cette dette. Et au pire, on va disparaître.

On en était là, l'activité reprenait correctement, et on reprend une fermeture à Bordeaux, mais aussi en région parisienne. Du coup, on a un tiers des 40 centres qui sont fermés aujourd'hui, mais c'est plutôt 50% du chiffre d'affaires, parce que ce sont les plus gros centres et 80% de la rentabilité de la société. Donc là, chaque jour qui passe, on crée un trou abyssal.

On attend de nouvelles annonces en fin de semaine à Bordeaux. Qu'est ce que vous en attendez ?

Notre combat, d'une part, c'est d'expliquer qu'on est pas des lieux de contamination. Ou on veut bien l'admettre, mis il faut nous donner des chiffres, parce que les chiffres qu'on a sont très bons. Et ensuite, ce sont les aides. Parce qu'il faut que le gouvernement se penche sur la spécificité de notre business et, s'il veut nous sauver, qu'il nous propose des aides qui soient proportionnées aux dégâts. Aujourd'hui juste nous dire, "vous êtes en chômage partiel" et "reprenez de la dette que vous serez incapable de rembourser"... Malheureusement, ce n'est pas suffisant et ça ne fonctionnera pas pour tous les secteurs du loisir sportif.