Coronavirus : fin de la partie pour le foot amateur mosellan

Après le basket-ball, le volley ou le hand, le football s'est lui aussi rendu à l'évidence : la saison actuelle, interrompue par l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement, ne pouvait pas aller à son terme. Ainsi, la Fédération Française de Football a confirmé ce jeudi 16 avril ce que beaucoup attendaient depuis plusieurs jours : l'arrêt définitif des championnats en cours (lire le communiqué ici).

Calculs complexes

La mesure concerne toutes les catégories d'âges, de la Nationale 2 aux débutants, en ligue, district ou encore futsal, équipes masculines comme féminines.

Concernant l'issue sportive des championnats, les montées et descentes seront calculée à partir des points obtenus au 13 mars (date des dernières rencontres disputées) et par un quotient nombre de points/nombre de matchs joués pour tenir compte des matchs en retard.

En l'état actuel des choses, voici les montées et les descentes possibles dans les principaux championnats masculins, en attente des décisions officielles de la Ligue Grand Est :

N3 : Montée du FC Metz (2), descente du Sarreguemines FC

R2 : Groupe C - Montée d'Amnéville (2) avec un meilleur ratio que Gandrange, descente de Sarrebourg (2)

R2 : Groupe D - Montée de Metz APM (2), descente de Plantières

Seule la Nationale 1 et la D1 Arkema, dans laquelle évoluent les joueuses du FC Metz, ne sont pour le moment pas concernées par cette annulation générale.

Déjà en mars, la Ligue Grand Est de Football avait décidé de l'annulation de toutes les coupes.

En Moselle, le football est bien-sûr le sport le plus populaire et le plus pratiqué. Fin 2019, le District mosellan de football comptait 45.000 licenciés (dont 37.000 pratiquants, et 9,3% de filles) à travers 343 clubs.