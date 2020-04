Coronavirus – Football : fin de saison pour les clubs amateurs de Normandie

Le coronavirus aura eu raison de la fin de saison du foot amateur. La FFF a décidé de stopper définitivement les championnats amateurs, à partir du National 2. Il y aura bien des montées et des descentes.

La fédération a arrêté toutes les compétitions au 13 mars. Afin de ne pas pénaliser les clubs qui avaient des matchs en retard, le classement est établi selon le quotient nombre de points obtenus par le nombre de matchs joué. Tour d’horizon des conséquences pour les clubs normands.

National 2 (poule B)

C’est l’équipe de Saint-Brieuc qui accède au championnat de N1.

Le FC Rouen, longtemps en tête de la poule termine la saison à la troisième place, juste devant l’US Granville (4e).

Oissel est relégué en National 3

National 3 Normandie

La réserve du Stade Malherbe de Caen termine à la première place et monte à l'échelon supérieur. L’AS Cherbourg prend la deuxième place et évoluera de nouveau en N3 la saison prochaine. De quoi laisser quelques regrets au président manchois Gérard Gohel :

C’est la plus mauvaise place. Mais il fallait bien trouver une solution qui soit la plus juste possible. Si on avait dû reprendre le championnat, les choses auraient été faussées avec des joueurs démobilisés ou certains peut-être même partis. C’était la meilleure solution

En bas du classement, Gonfreville l’Orcher et Pacy Menilles sont relégués en R1.

Le championnat de National 1 et la D1 féminine dans l’attente

Comme la Ligue 1 et la Ligue 2 toujours en pause, la FFF n’a pas stoppé définitivement la D1 féminine et le championnat masculin de National 1. Ces compétitions pourraient reprendre après le confinement si la situation le permet.

L’US Avranches reste donc 4e à six points du podium et avec un match en retard. Le président avranchinais Gilbert Guérin voit dans cette temporisation de la FFF une marque de respect pour le championnat de National.

C’est un honneur que la FFF nous mette dans le même bateau que la Ligue 1, la Ligue 2 et la D1 féminine. Si ça reprend, ce n’est pas gênant, mais sincèrement cela me semble compliqué. Il est plus facile aujourd’hui d’arrêter. Pour la course à la Ligue 2 ? On n’a jamais été aussi proche de la Ligue 2, mais ce n’est pas l’objectif, on n’est pas prêt.

L' US Quevilly Rouen est 14e de National 1