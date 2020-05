Coronavirus - Girondins : "Nous devons respecter cette décision", le message de Paulo Sousa aux supporters

View this post on Instagram

La décision de mettre fin à la Ligue 1 a été prise par ceux qui se soucient de la santé et de la sécurité de tous les Français. Nous devons donc respecter cette décision. En tant que fans de football, nous voulons toujours que les décisions soient prises sur le terrain, mais dans ce cas, la décision est prise pour le plus grand bien. Nous préparons actuellement la prochaine saison. Une saison que nous espérons sera de victoires et de succès. La qualification européenne, qui faisait partie des aspirations du club, aurait été l'un des éléments de motivation pour la planification de la saison 2020/21, ainsi que pour la croissance du club. Pour la prochaine saison, il faudra être plus fidèle au projet sportif et surtout respecter les principes, l'histoire et la grandeur des Girondins. Ces valeurs que nos supporteurs ont démontrées semaine après semaine, de manière inconditionnelle. Je tiens à remercier mes joueurs pour cette saison, pour le dévouement dont ils ont fait preuve, pour leur recherche constante d’évolution en tant que joueurs et professionnels. Je tiens également à remercier tout le staff du club, qui à toujours œuvré pour nous donner les meilleures conditions pour travailler, jour après jour, en gardant nos objectifs à l'esprit. Enfin, l'âme du club : nos supporters. Un grand merci pour votre soutien, pour votre dévouement.