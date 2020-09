Coronavirus : "Je ne comprends pas que le National ne soit pas réglementé", Claude Robin le coach de l'USO

Après l'annonce de quatre cas de Covid-19 au sein de l'US Orléans ce samedi, l'entraîneur de l'équipe, Claude Robin, est revenu ce dimanche sur la gestion de la crise sanitaire en National, un championnat amateur qui compte des clubs professionnels et des clubs amateurs. "Si on fait que ça toute la saison, ce sera infernal", commence le coach.

"Ce n'est pas clair dans ce championnat"

"Si on n'avait pas eu un joueur qui présentait des symptômes et qu'il n'était pas allé voir le docteur, on aurait joué le match avec des gens positifs dans notre groupe, donc susceptible de contaminer les autres et nous", constate Claude Robin. "Donc si on a pas de joueur malade, qui ne consulte pas de docteur, on joue le match. Je ne comprends pas que ce championnat ne soit pas réglementé."

"Ce n'est pas clair, on est amateur quand ça arrange, on est pro quand ça arrange. Je ne comprends plus rien, c'est n'importe quoi. Il faut clarifier les choses dans ce championnat", demande l'entraîneur.

"Ça va devenir infernal pour préparer les équipes"

Il se demande pourquoi la Fédération Française de Football n'a pas fait faire des tests avant la saison. "On a cinq clubs professionnels dans ce championnat, ces clubs doivent s'assumer et faire des tests" et les treize autres devraient être "régis par la Fédération", explique-t-il. "Mais ce n'est qu'une réflexion d'entraîneur, je me permets cette réflexion parce que ça influence notre métier, nous on prépare une équipe et la veille on nous dit qu'il y a des cas de Covid. On ne peut plus rien faire. Ça va devenir infernal pour préparer les équipes."

Les tests Covid ne sont pas obligatoires avant les matchs et pendant le championnat, ce qui pose question pour le coach de l'USO. "Tout le monde va se tester quand ça l'arrangera. Si vous avez des blessés, tout le monde va être testé, comme ça s'il y a des cas de Covid, on ne joue pas le match et si vous n'avez pas de blessés, on ne fait pas de test comme ça on n'aura pas de chance d'en trouver. C'est une mascarade", estime-t-il.

Claude Robin comprend "que ce ne soit pas facile pour les instances" mais attend qu'elles se penchent "sur les problèmes".

USO-Avranches pas encore reporté

Ce dimanche après-midi, la Fédération Française de Football ne s'est pas encore exprimée sur le report ou non du match entre l'USO et Avranches, prévue ce lundi soir à la Source. Claude Robin est en tout cas déçu de ne pas pouvoir enchaîner après la victoire jeudi dernier face à Bastia-Borgo. "C'est dommage, j'aurais voulu avoir confirmation de la part de mon groupe après cette victoire méritée contre Bastia-Borgo", commente-t-il, "on est amputé car quatre joueurs sont positifs à la Covid-19, voire peut-être un cinquième".

Les joueurs doivent à nouveau être testés ce mardi matin et s'entraîneront dans la foulée. En revanche, pas d'entraînement ce lundi. "On est dans l'incertitude tout le temps avec cette réglementation", a conclu Claude Robin.

La rencontre face à Saint-Brieuc à l'extérieur le 11 septembre prochain est elle aussi menacée.