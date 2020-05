Coronavirus : l'AJ Auxerre est-elle en danger économiquement ? Le président Francis Graille répond

La Ligue de football professionnel a décidé, jeudi, de mettre un terme aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et ainsi de figer le classement de la deuxième division à la 28e journée, la dernière disputée début mars. Avec l'arrêt définitif du championnat, les clubs devront passer à côté de plusieurs millions d'euros de droits TV mais aussi sur les recettes de billetterie. L'AJ Auxerre est-elle en danger économiquement? France Bleu Auxerre a posé la question à Francis Graille, le président du club icaunais.

Comment réagissez-vous à l'arrêt du championnat?

"C'était une décision inéluctable. Je pense que les soucis sont ailleurs. Je pense que les soucis sont d'abord les soucis de santé de tous nos compatriotes. Et dans ces moments là, on pense surtout à tous les gens qui oeuvrent au quotidien pour que la France vive mieux et arrive à survivre donc c'est d'abord à eux qu'on pense. Le championnat s'arrête mais la terre continue de tourner. Maintenant il faudra attendre fin août, début septembre peut-être, pour voir l'AJA au stade Abbé-Deschamps".

Que pensez-vous de la 11ème place de l'AJA?

"En ce moment le plus important est ailleurs. On s'était fixé d'être dans les dix premiers, on échoue pas très loin et en plus on était plutôt dans une meilleure dynamique que la première partie de saison mais le soucis maintenant c'est de reconstruite un effectif, on a déjà de grandes bases, de bonnes bases et maintenant avec Jean-Marc Furlan et Cédric Daury on va se pencher sur la saison prochaine".

On peut envisager l'année prochaine avec une certaine sérénité - Francis Graille

Cette fin de saison prématurée met-elle en difficulté économique l'AJA?

"Non, non je ne pense pas. On a eu une période 2019/2020 relativement confortable au niveau de vente de joueurs (transfert de Marcelin à Monaco pour près de 10 millions d'euros), on s'était attaché à avoir une année qui serait au moins blanche, elle sera peut-être même positive donc non pour le moment il n' y a pas de soucis. On peut envisager l'année prochaine avec une certaine sérénité mais bon vous savez, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Comment va se passer la reprise du championnat? On parle de reprise alors que la pandémie est toujours là donc vous voyez il faut être très très prudent pour pouvoir voir ce que sera l'avenir immédiat mais surtout à long terme".

Cette sérénité est permise grâce à James Zhou, le propriétaire de l'AJA?

"On a la chance d'avoir un actionnaire solide qui nous a aidé les années précédentes. Cette année, on a réussi à s'en sortir sans son aide donc c'est une grande avancée par rapport aux années précédentes, on rentre de nouveau dans un cercle vertueux. Ce sont des bases solides mais c'est très difficile d'envisager l'avenir sans penser, un jour ou l'autre, qu'on puisse remonter en Ligue 1, donc on va encore une fois tout mettre de notre coté pour arriver à cet objectif, qui est vraiment l'objectif auquel nous pensons chaque année".