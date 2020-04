Coronavirus : l'arrêt de la saison de Ligue 2 signe-t-elle la relégation de l'US Orléans en National ?

C'est un coup de tonnerre pour le football professionnel en France : les saisons de Ligue 1 et Ligue 2, à l'arrêt depuis mi-mars, ne pourront pas reprendre, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Fin de la saison 2019-2010 de Ligue 1 et Ligue 2

Cela signifie que l'hypothèse privilégiée par la LFP (ligue de football professionnel) d'une reprise des championnats à huis clos à partir de mi-juin est caduque. Un bureau exceptionnel de la LFP devrait se tenir ce mercredi, selon Ouest-France, pour en tirer les conséquences.

Un sentiment mitigé" (Cédric Cambon)

A Orléans, actuel dernier de Ligue 2 à dix journées de la fin du championnat, cette annonce fait l'effet d'une bombe : si jamais le classement en reste là, l'USO serait en effet relégué en National. Le défenseur central Cédric Cambon évoque "un sentiment mitigé : il y a à la fois de la déception et le sentiment que c'est une décision logique."

Le risque qu'on soit relégués"

"La déception, c'est de ne pas pouvoir défendre jusqu'au bout nos chances pour maintenir le club, parce qu'il y a le risque que le classement soit gelé à la 28ème journée, et par conséquent on serait relégués", explique Cédric Cambon.

Une sage décision"

"Après, la raison veut que je pense que c'est une décision sage d'arrêter là la compétition, parce que le foot, c'est un sport collectif, un sport de contacts. Donc on aurait été exposés à la contamination, entre joueurs, et pour nos proches. Tous les protocoles sanitaires imaginés, avec des matchs qui s'enchaînent, me semblaient trop compliqués à mettre en place. C'était infaisable en l'état" poursuit le défenseur orléanais, qui nous avait raconté son confinement en famille dans sa maison.

Le président orléanais se préparait à une reprise

Le président de l'US Orléans Philippe Boutron avait toujours plaidé jusque-là pour une reprise du championnat et pour que les dix derniers matchs se jouent, et disait se préparer à une reprise.

Edouard Philippe, dans son discours à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi, a précisé "que les grandes manifestations sportives (...), tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre".