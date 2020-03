Coronavirus : l'ASNL en mode pause

Situation inédite à l'AS Nancy Lorraine. Quelques heures après avoir la décision de suspendre les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (avec un report immédiat du match ASNL - Ajaccio) , l'ASNL a réagi en donnant des congés aux joueurs de l'effectif professionnel. Ils sont attendus pour une reprise de l'entraînement le 6 avril en forêt de Haye.

Plus aucun footballeur en forêt de Haye

Les terrains du centre d'entraînement seront complètement vides puisque le centre de formation et son école privée fermeront aussi leurs portes. Une mesure jusqu'à la reprise de l'activité dans les établissements scolaires du pays, fermés à partir de lundi. Les pensionnaires du centre vont donc rentrer chez eux avec un programme physique à suivre et des cours et devoirs via internet.