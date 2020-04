Coronavirus : l'ASSE finalement pas qualifiée pour la Ligue Europa en cas d'arrêt du championnat

L'UEFA s'est réunie jeudi pour notamment faire un point sur les coupes d'Europe de clubs la saison prochaine. Si aucune date n'a encore été officialisée pour la fin de saison et la prochaine, l'Union des associations européennes de football a précisé le système d'attribution des places la saison prochaine en cas d'arrêt des championnats à cause de la pandémie de coronavirus.

Les mieux classés en championnat qualifiés

Les billets pour la Ligue des champions et la Ligue Europa devront être attribués par les Ligues nationales au "mérite sportif" sur l'exercice en cours. En clair, il faudra se référer au classement actuel de la Ligue 1.Le PSG (1er), Marseille (2e) et Rennes (3e) obtiendraient leurs sésames pour la Ligue des Champions. Lille (4e) sera qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Les deux autres places en Ligue Europa revenant à Reims (5e) et Nice (6e).

Rien pour Saint-Étienne et Lyon

A l'inverse du scénario évoqué il y a quelques semaines, les finalistes des coupes nationales ne seront donc pas qualifiés en Ligue Europa la saison prochaine même si le PSG, leur adversaire en finale, est déjà qualifié en Ligue des Champions par le championnat. Autrement dit, Saint-Étienne (17e) finaliste de la coupe de France et Lyon (7e) finaliste de la coupe de la Ligue seront dépourvus de qualification européenne en cas de non reprise de la Ligue 1.