Coronavirus: l'AS Saint-Étienne qualifiée pour la Ligue Europa la saison prochaine?

Plus les jours passent, plus la reprise de la Ligue 1 de football s'éloigne. Avec des conséquences catastrophiques à venir pour les clubs français qui cherchent actuellement tous les moyens possibles pour survivre: maintien des versements des droits télé, baisse des salaires des joueurs, ou encore reprise du championnat à huis clos comme c'est envisagé en Angleterre. Une éclaircie au tableau tout de même pour Lyon et Saint-Étienne. Selon le journal Le Parisien, les finalistes des coupes nationales pourraient être qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Comment ce petit miracle pourrait-il avoir lieu?

Chaque saison, les vainqueurs des coupes sont automatiquement qualifiés pour la Ligue Europa. L'OL et l'ASSE devaient toutes deux jouer contre le PSG, respectivement en finale de la Coupe de la Ligue le 6 avril, et de la Coupe de France le 25 avril. Mais si la saison ne reprend pas ou que les finales de coupe ne se jouent pas, les Parisiens seront vraisemblablement sacrés champions de France et directement qualifiés pour la Ligue des Champions, ce qui libérerait les deux places qualificatives pour la Ligue Europa aux Lyonnais et aux Stéphanois.

Une manne financière non négligeable

Une participation pour la phase de poule de la "petite coupe d'Europe", c'est près de 3 millions d'euros, plus les primes à chaque match et en cas de qualification pour la phase finale, sans parler des droits télé. Le chiffre de trois millions peut rapidement doubler. Une manne financière non négligeable donc, surtout en temps de crise, mais qui ne consolera certainement pas les supporters qui rêvent toujours de monter au Stade de France.

Dans un entretien en début de semaine, le directeur général de l'ASSE, Xavier Thuilot, a confié à France Bleu Saint-Étienne Loire espérer "jouer pas trop tard et avec du public car le notre sera très présent", sans être en mesure de préciser de date.

