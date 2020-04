Coronavirus : l'AS Saint-Étienne se mobilise pour la recherche contre la maladie

Après les joueurs et les entraîneurs professionnels, le club de l'AS Saint-Étienne se mobilise à son tour dans la lutte et pour la recherche contre le coronavirus.

A chaque jour sa mobilisation. Et le monde du foot ne reste pas les bras croisés. Après les joueurs et les entraîneurs professionnels, dont le manager des Verts Claude Puel, le club de l'AS Saint-Étienne se mobilise à son tour dans la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué, l’ASSE appelle "à soutenir la recherche contre le COVID-19. Le club souhaite mobiliser ses supporters et ses partenaires afin de récolter des fonds au profit des chercheurs engagés dans la lutte contre ce virus au sein du CHU de Saint-Étienne."

L'association ASSE-Cœur Vert a pour sa part déjà fait don de 10.000 euros.

Remplir le Stade de France

Qualifiée pour la finale de la Coupe de France, prévue le 25 avril prochain contre le PSG et pour l'instant reportée, les Verts jouent dans l'immédiat "une finale virtuelle contre le COVID-19 au Stade de France". Sur une plateforme en ligne dédiée asse.fr/don-covid, l'association ASSE Cœur-Vert "met en vente des places virtuelles au tarif unique d’un euro (cette place est virtuelle et ne donne pas droit à une place pour la finale de la Coupe de France organisée par la FFF). 80.000 places virtuelles sont ainsi disponibles. L’objectif est de remplir le stade pour récolter le maximum d’argent au profit des chercheurs du CHU de Saint-Étienne. L'association d'intérêt général ASSE-Cœur Vert, qui porte cette opération, a d'ores et déjà acheté 10 000 places virtuelles."