Coronavirus : l'UEFA se prononcera le 17 mars sur la suite des compétitions de football

Double effet gueule de bois, ce jeudi, pour les supporters du PSG. Au lendemain de la qualification des Parisiens en quart de finale de la Ligue des champions, la compétition est maintenant de plus en plus menacée par le coronavirus. L'équipe de la Juventus est en quarantaine tout comme celle du Real Madrid après la découverte de cas au sein du club. Les deux équipes doivent jouer mardi prochain leur 8e de finale retour.

L'UEFA va organiser une réunion avec les clubs

Pour faire face à la menace du virus et limité la contagion, de nombreux matchs ont eu lieu et sont encore prévus à huis-clos. La mesure ne pourrait peut-être pas suffire et l'instance du foot européen a décidé d'une réunion pour évoquer l'avenir des différentes compétitions de football qui se tiennent sur le vieux continent (Ligue des champions, Ligue Europa, Euro 2020).

"À la lumière des développements en cours dans la propagation du COVID-19 à travers l'Europe et de l'évolution de l'analyse de l'Organisation mondiale de la santé, l'UEFA a invité, ce mercredi, des représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d'administration de l'Association européenne des clubs et des ligues européennes et un représentant de la FIFPro, pour assister à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à donner face à l'épidémie."