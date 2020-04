Coronavirus : la finale de la coupe de France entre l'ASSE et le PSG pour la reprise de la saison

Comme annoncé par L'Équipe, Noël Le Graët souhaite redémarrer la saison avec la finale de la coupe de France entre l'AS Saint-Étienne et le PSG. L'annonce a été faite vendredi après-midi par le président de la Fédération française à la sortie du bureau de la Ligue de football professionnel. Noël Le Graët l'a ensuite confirmé par téléphone à Bernard Caïazzo, président du syndicat Première Ligue qui représente une grande partie des clubs de Ligue 1, et du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne.

Les finales de coupe avant la reprise du championnat

Le redémarrage de la Ligue 1 est jusqu'ici prévu le 17 juin. L'idée serait donc de jouer la finale les 13 ou 20 juin, puis de jouer la finale de la coupe de la Ligue entre Paris et Lyon, avant la reprise du championnat. Dans ce timing là, et suite aux annonces d'Emmanuel Macron interdisant les grands rassemblements avant la mi-juillet, cela signifierait que le match se jouera à huis clos, et donc sans le peuple vert au Stade de France.