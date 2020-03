Coronavirus : La Ligue 1 et donc le Nîmes Olympique à l'arrêt "jusqu'à nouvel ordre"

A son tour le football français est rattrapé par la pandémie de coronavirus. Comme en Espagne et en Italie, la LFP (Ligue de Football Professionnel) suspend totalement ses championnats de ligue 1 et Ligue 2 "jusqu'à nouvel ordre". Ses dirigeants se sont réunis ce vendredi en Conseil d'administration exceptionnel. Le huis clos total, jusque-là mis en place jusqu'au 15 avril, n'a plus semblé suffisant aux présidents de clubs face aux inquiétudes grandissantes des entraîneurs et des joueurs.

Pour l'instant, après 28 journées de championnat, le Nîmes Olympique est 18e (27 points), devant Amiens et Toulouse.