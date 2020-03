Coronavirus : la Ligue 1 et la Ligue 2 devraient se terminer "au plus tard" le 15 juillet 2020

La Ligue 1 et la Ligue 2 devraient se terminer "au plus tard" le 15 juillet 2020

Alors qu'on ne sait pas quand la saison va reprendre en France en pleine épidémie de coronavirus, la LFP a tenu lundi une réunion du bureau du Conseil d'administration.

A l'unanimité, la Ligue"a rappelé l'objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le (mardi) 30 juin 2020 ou éventuellement le (mercredi) 15 juillet", écrit-elle dans un communiqué.

La semaine dernière, la LFP avait affiché son ambition de terminer les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 le 30 juin. "On s'est donné comme principe majeur de tout faire pour terminer le 30 juin. L'objectif, c'est le 30, mais s'il faut terminer au-delà, on s'adaptera, avec les clubs et les joueurs. On jouera autant que faire se peut", avait déclaré mardi dernier le directeur général exécutif de l'instance, Didier Quillot.

Dix journées de championnat à jouer

La décision de l'UEFA, annoncée mardi dernier, de décaler le Championnat d'Europe à l'été 2021 offre de nouvelles possibilités au calendrier pour que les compétitions domestiques et internationales s'achèvent, une fois éloignée la pandémie de coronavirus qui a mis le football à l'arrêt.

Mais la question de la fin de la saison se heurte à plusieurs inconnues : d'abord sur sa date de reprise. Quand les championnats vont-ils reprendre ? La réponse est liée au risque sanitaire et à la fin du confinement pour lutter contre le coronavirus. Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne et également président du syndicat représentatif de la Ligue 1, a estimé sur France Bleu Saint-Etienne Loire que "la Ligue 1 ne reprendra(it) pas avant le 15 juin".

Ensuite sur le calendrier. La Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues avant de disputer la 29e journée : il reste donc dix journées à jouer pour finir les championnats. Des dates à caler entre les finales de Coupe de France (Paris - Saint-Etienne) et de Coupe de la Ligue (Paris - Lyon) sans oublier les matches de Ligue de Champions où le PSG et l'OL sont encore en lice.

Enfin les fins de contrat des joueurs. "Par ailleurs, le Bureau souhaite que des discussions s'engagent pour adopter une position commune sur le dialogue social entre les clubs et l'UNFP (le syndicat des joueurs professionnels, ndlr), qui représente les joueurs", dit encore la LFP, alors que plusieurs contrats de joueurs se terminent le 30 juin et que plusieurs clubs de Ligue 1 ont décidé de recourir au chômage partiel.