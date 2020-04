Coronavirus: la réserve de l'ASSE en National 3, les Amazones ne montent pas en D1

Depuis le début de la crise du coronavirus, les décisions de la Fédération française de football étaient attendues, pas que par le foot professionnel mais aussi par le monde amateur. Ce jeudi, la FFF annonce "mettre un terme à l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)".

Conséquence, la réserve de l'AS Saint-Étienne est reléguée en National 3 et les Amazones, qui étaient encore en course pour espérer retrouver l'élite, ne monteront pas en D1 cette saison. Les deux équipes étaient pourtant encore en mesure de remplir leurs objectifs. L’annonce du Ministère des sports de légiférer pour sécuriser les décisions des ligues et fédérations sportives fait certainement dire au club qu'il attendra les textes de loi avant d'envisager de possibles recours.

Andrézieux maintenu, Le Puy dans l'attente

Au regard donc des annonces de la Fédération française, le Andrézieux-Bouthéon Football Club, 11e de son groupe de National 2, n'est pas inquiété pour son maintien en 4e division.

En revanche, la FFF précise que "concernant le National 1 et le championnat féminin de D1 Arkema, le Comité exécutif [...] a décidé de poursuivre la réflexion. [...] A l'heure actuelle, la possibilité de report du calendrier de ces deux compétitions à partir de juin permet en effet d'envisager une reprise. L'enjeu sportif de la fin de saison pour le National 1, avec les barrages d'accession au monde professionnel en L2 participe à cette réflexion." Actuel 15e de National (D3) et relégable, le Puy Foot 43 et son président Christophe Gauthier devront encore patienter.

Enfin les finale de la Coupe de France masculine et féminine, dont ASSE - PSG prévu initialement le 25 avril au Stade de France, "seront également prochainement reprogrammées en fonction des conditions sanitaires".