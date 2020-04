Coronavirus : la saison est terminée pour les clubs de foot amateur franciliens

Le coronavirus aura eu raison des championnats de foot amateur. À l'arrêt depuis le 13 mars, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé, ce jeudi, de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de football amateur. Toutes les tranches d'âge sont concernées, aussi bien chez les garçons et les filles. "C'est un coup dur mais c'est logique", explique Magali Munos, présidente du CA Paris 14.

Difficile de mettre en place les gestes barrières

Les différents championnats de districts ou de ligues ne reprendront donc pas avant la saison prochaine. Il aurait été compliqué d'aller au bout d'ici l'été, assure la présidente qui invoque aussi des raisons sanitaires pour expliquer la décision de la FFF. "De 9h00 à 20h00, les samedis et dimanches, c'est entre 200 et 300 personnes qui se croisent sur les stades. Des joueurs, des parents, des arbitres, des éducateurs et il va falloir se préparer à accueillir tous ces acteurs dans les conditions qui le permettent."

Et pour les montées-descentes ?

En lien avec les différents protagonistes, divers mécanismes ont été mis en place pour figer les classements et déterminer les règles de montées et de descentes. Une vingtaine d'équipes évolue sous le maillot du CA Paris 14. "On finalise les calculs, mais on devrait bien s'en tirer. Il reste une petite interrogation sur nos filles engagées en R1. Elles sont deuxièmes et on attend de connaitre les modalités d'accession à la D2."

Garder le contact

Le club parisien n'a pas attendu la décision de la FFF pour s'organiser et garder le contact avec ses équipes. Des exercices physiques et techniques sont proposés, en ligne, trois fois par semaine, aux licenciés. Les éducateurs du club peuvent aussi poursuivre leur formation grâce à des conférences données sur le web avec l'aide du Paris FC.