Coronavirus : la vidéo des jeunes supporters de l'OGC Nice pour les héros du quotidien

Privés de football depuis de trop longues semaines, les jeunes supporters de l'OGC Nice ressortent leur plus beau maillot du Gym et leur talent de dessinateur et de chanteur pour certains, pour adresser un immense "Merci" dans une vidéo, aux héros du quotidien qui luttent contre le coronavirus.