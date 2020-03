Coronavirus : le Clermont Foot au repos forcé

Face à la pandémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé, ce vendredi 13 mars, de suspendre immédiatement les championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 de football, et ce "jusqu'à nouvel ordre". Le Clermont Foot ne jouera donc pas face à Rodez ce soir.

Un déplacement pour rien. Les joueurs du Clermont Foot étaient arrivés à Rodez hier, avec une délégation réduite, pour leur match comptant pour la 29e journée de Ligue 2. Un match qui, jusqu'à ce vendredi matin, devait se dérouler à huis clos, en raison de l'épidémie de coronavirus. Joueurs et staff repartiront finalement après avoir mangé. La décision de la LFP de suspendre immédiatement et "jusqu'à nouvel ordre" la Ligue 1 et la Ligue 2, les met au repos forcé.

Une décision saluée par les joueurs et le staff

Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot, salue "une sage décision. _Il y a la frustration de ne pas jouer, bien sûr, mais ce n'est que du football. La santé, c'est le plus important_. Et puis il y a des gens qui ont des problèmes plus importants que les nôtres aujourd'hui". Mais il lui reste une interrogation, c'est "de savoir si on peut s'entraîner lundi, car il n'y a pas de date de reprise - ce qui me paraît logique, vu qu'on ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir, comment l'épidémie va se propager."

Du côté des joueurs, est aussi "déçus" de ne pas jouer, car "le championnat se passe bien pour nous", admet le défenseur et capitaine, Florent Ogier. Mais "c'est une bonne décision pour la santé de tout le monde, et puis on verra ce que l'avenir réserve. Il y a pas mal d'interrogations : au niveau des entraînements, comment ça va se dérouler, et au niveau du championnat, comment ça va se terminer", continue-t-il.

Calendrier de reprise incertain

Dès hier, la Fédération Française de Football avait décidé "la suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du territoire", ce qui avait eu pour conséquence l'interruption de "tous les Championnats amateur féminins et masculins, de toutes les catégories d'âges, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football", dès ce vendredi.

En attendant de savoir quand et s'il pourra rejouer, et même s'entraîner, le Clermont Foot est 5e de Ligue 2, avec 50 points. Une place qui lui offrait la possibilité de disputer les barrages d'accession en Ligue 1. Une situation incertaine aujourd'hui, suspendue aux décisions des instances dirigeantes concernant la suite de ses compétitions, elles-mêmes dépendantes de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.