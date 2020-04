Cyclisme : le Critérium du Dauphiné reporté à cause du coronavirus

Prévu du 31 mai au 7 juin, la course cycliste par étape qui traverse la région et rassemble les meilleurs sportifs du peloton professionnel ne pourra pas se tenir aux dates prévues à cause de l'épidémie de Coronavirus.

Après les classiques du printemps, après le Tour d'Italie, une autre épreuve phare de la saison cycliste fait les frais de la pandémie de Coronavirus. Le Critérium du Dauphiné a été officiellement reporté ce mercredi. L'Union Cycliste Internationale a décidé "d’étendre la suspension des compétitions cyclistes jusqu’au 1er juin 2020". Le Critérium, épreuve majeure du calendrier mondial, prévu à partir du 31 mai, est donc reporté.

à lire aussi Coronavirus : la ministre Roxana Maracineanu envisage le Tour de France à huis-clos

"Construire un nouveau rendez-vous"- Les organisateurs du critérium du Dauphiné

Le Critérium, répétition grandeur nature du Tour de France, rassemble chaque année les meilleurs cyclistes mondiaux. La course devait cette année s'élancer pour la première fois de Clermont-Ferrand, avant de passer la Loire, le Rhône, L'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie pour s'achever à Megève, en Haute-Savoie. Dans un communiqué ASO, l'organisateur de la course, a dit pouvoir compter sur la région et sur ses partenaires, pour "construire un nouveau rendez-vous pour l’une des plus belles courses du calendrier cycliste international".

Le communiqué de presse