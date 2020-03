Coronavirus - Le FC Sochaux à l'arrêt, et dans l'attente

Sochaux subit de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus. La Ligue 2 suspendue ce jour et jusqu'à nouvel ordre par la LFP, le FCSM se retrouve à l'arrêt, sans savoir si, et quand, le championnat reprendra. En attendant, le centre de formation devrait ferner.

Le FC Sochaux-Montbéliard s'y était préparé. Les dirigeants sochaliens se doutaient que le conseil d'administration de la LFP, réuni ce vendredi matin, allait acter la suspension avec effet immédiat, et jusqu'à nouvel ordre, des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Les instances du football professionnel ont logiquement emboîté le pas de la FFF de respecter les nouvelles annonces fortes du gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le report sine die coule de source, il était fortement défendu par certains présidents de club et par des entraîneurs dont Omar Daf qui y était favorable. De fait, le match de ce vendredi contre Chambly à Bonal, initialement prévu à huis clos, est reporté à une date ultérieure. Le reste de la saison est pour l'heure en suspens. On ne sait pas encore quand la compétition pourra reprendre, et si surtout, elle pourra reprendre ?

Poursuite des entraînements ou retour à la maison ?

Omar Daf approuve la décision des instances professionnelles du football français "C'est logique, il y a une urgence sanitaire, c'est une bonne décision, c'est certes un coup d'arrêt dans notre métier mais il faut savoir relativiser, il y a des choses plus importantes". Se pose à présent la question de la suite des événements. Les joueurs sont-ils encore autorisés à s'entraîner, ou doivent-ils rentrer chez eux ? Pour l'entraîneur du FCSM "C'est compliqué à gérer. On attend d'autres informations, notre médecin (Fabrice Michel) doit voir avec les instances, si nos joueurs peuvent continuer à s'entraîner, ou s'il faut les renvoyer chez eux. D'après ce que l'on en sait, si il n'y a pas de cas de coronavirus dans notre effectif (ce qui est le cas à l'heure où nous écrivons ces lignes), pas besoin d'être mis en quarantaine, on pourrait poursuivre nos semaines d'entraînement. Et éventuellement, s'il y a une reprise du championnat, on serait compétitifs."

Nous avons joint Fabrice Michel qui nous confie qu'après avis des spécialistes médicaux de la Fédération, il n'y a pas de contre-indications à la poursuite des entraînements. L'effectif du FCSM devrait donc continuer ses séances à partir de lundi.

Pas plus d'un mois de pause pour Omar Daf

La Ligue 2 est en mode pause, mais pour une durée indéterminée. C'est justement ce qui pose problème pour Omar Daf "Reprendre le championnat risque d'être compliqué. Si l'interruption dure plus d'un mois, ce sera très difficile à rattraper. Si c'est quelques jours, voire quelques semaines, c'est jouable, au-delà, ça me paraît très compliqué" ajoute le coach du FCSM qui dit "faire confiance aux instances pour trouver la meilleure solution".

L'hypothèse d'un arrêt définitif de la saison n'est pas exclue

Reste le pire des scénarii. Que la saison de Ligue 2 ne reprenne pas. Que l'on fige le classement actuel (Sochaux est 14ème), ou que l'on efface des tablettes le championnat actuel pour repartir avec les mêmes équipes la saison prochaine. Dans les deux cas de figure, Omar Daf n'y serait pas forcément opposé "On sera en Ligue 2 pour sûr. Même si notre ambition est de finir dans la première moitié de tableau, que l'on est des compétiteurs, ça ne serait pas forcément un problème, ça nous permettrait de bien travailler pour la saison prochaine, et de repartir sereinement. De toutes façons, on va s'adapter, c'est la santé avant tout" conclut le coach sochalien.

Concernant une éventuelle date de reprise du championnat, les clubs devraient en savoir plus mardi prochain à l'issue d'une nouvelle séance du Conseil d'administration de la LFP qui fera suite à une réunion de l'UEFA.

Par ailleurs, selon nos informations, le centre de formation de Seloncourt devrait fermer ce lundi. Le club étudie les modalités de retour de ses pensionnaires.