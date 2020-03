Coronavirus : le foot français espère finir sa saison

Alors que toutes les compétitions sont suspendues en France et sur la scène européenne, depuis plus d'une semaine, le monde du foot français espère toujours aller au bout de sa saison, quitte à déborder sur l'été.

Kylian Mbappé et le PSG n'ont pas foulé de pelouse depuis le 11 mars et la victoire face à Dortmund

Déjà privés de football depuis plus d'une semaine, les fans du PSG vont devoir encore attendre avant de revoir leur équipe sur une pelouse. Le championnat de Ligue 1 est à l'arrêt, les coupes nationales suspendues et la Ligue des champions entre parenthèses. Pourtant, l'espoir de voir les compétitions aller au bout existe encore.

Le poids des droits télé

L'aspect économique n'est pas à négliger dans cette affaire. Les différents diffuseurs télé ont déboursé cette saison plus de 700 millions d'euros pour retransmettre le championnat tricolore. Pour la Ligue des champions, le chèque pèse 315 millions d'euros. Jouer même plus tard dans l'année, c'est assurer de respecter les contrats passés entre les chaines et les Ligues.

Un calendrier rallongé

Le report de l'Euro 2020 à l'année prochaine, permet d'étaler les matchs jusqu'à fin juin. Pour le PSG ça représente 17 dates à trouver entre la Ligue 1 et les deux finales de coupe. Sans compter le parcours en Ligue des champions. Avec une incertitude sur la date de reprise, ce ne sera pas avant le 15 avril, selon les instances du foot français, en partant du principe que le confinement ne dure que 15 jours.

Situation prolongée ou non, les compétitions reprendraient deux semaines après la fin du confinement pour laisser le temps aux équipes de s'entraîner.