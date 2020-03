Coronavirus : le football amateur à l'arrêt, d'autres sports concernés

En raison de l'épidémie de coronavirus, la Fédération Française de Football suspend toutes ses activités, partout en France. Les championnats, masculins et féminins, s'arrêtent jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs sports prennent la même décision.

La Ligue 1 et la Ligue 2 seront-elles suspendues provisoirement en raison de l'épidémie de coronavirus ? Réponse en fin de matinée, ce vendredi, à l'issue d'une réunion extraordinaire de la Ligue de Football Professionnel. En attendant, et de son côté, la Fédération Française de Football a annoncé ce jeudi soir la suspension de toutes les compétitions de football amateur, placées sous son autorité.

Tous les championnats, masculins et féminins, pour toutes les catégories d'age, sont concernés. Les matchs officiels comme les entraînements sont désormais suspendus, dans les clubs et les écoles de foot. Cela veut dire très concrètement, et par exemple, que Béziers ne jouera pas à Bastia Borgo, en National, ce vendredi, alors même que les biterrois sont déjà sur place, en Corse. Que les filles du MHSC ne recevront pas l'Olympique de Marseille, samedi après midi à Grammont, en première division féminine. Ou encore que la réserve de Montpellier ne disputera pas son match face au FC Sète, leader de National 2, ce weekend.

Le football amateur ne reprendra "qu'une fois que les conditions sanitaires le permettront", indique le président de la fédération Noel Le Graët dans un commun communiqué publié suite aux annonces du président de la République, Emmanuel Macron. Alors maintenant : que faire des championnats ? Pourront-ils reprendre rapidement ? Les saison entamées pourront-elles être terminées ? La Fédé décidera-t-elle au contraire de geler les classements et de les conserver pour décider des descentes et des montées pour la saison prochaine, dans les différentes catégories ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que la FFF va devoir trancher prochainement.

