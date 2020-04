Coronavirus : le football amateur ne reprendra pas cette saison

La décision était attendue, elle a été confirmée ce jeudi à l'issue du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Du championnat de National 2 à la septième division de district, les classements sont figés en date du 13 mars, avant le confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus a annoncé le président de la FFF, Noël Le Graët.

Classement au quotient

L'instance du football hexagonal opte donc pour l'arrêt des compétitions à plusieurs niveaux. Le National et la D1 féminine ne sont pas concernés pour le moment. Les classements sont établis selon le quotient nombre de points obtenus divisés par le nombre de matches joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés.

Un moindre mal

Une décision qui est "un moindre mal" selon le président du district de la Somme. Marcel Glavieux redoutait en effet que les règles ne s'appliquent plus strictement et militait pour qu'il n'y ait aucune relégation. Il n'y en aura finalement qu'une. "C'est vrai que cela pénalise certains clubs mais à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle", estime le dirigeant samarien.

La saison prochaine, le district veut passer à des groupes de dix équipes dans chaque niveau et de supprimer la septième division pour harmoniser les championnats. Le but est d'être moins dépendant de l'état des terrains et de faire jouer une première partie de saison entre septembre et novembre puis une seconde à partir de mars. "La trêve serait occupée par des activités de futsal selon les préconisations de la fédération", explique Marcel Glavieux.

Les gagnants et les perdants

Parmi les clubs qui descendent sans avoir pu se battre sportivement jusqu'au bout il y a celui du quartier Montières à Amiens. "Quand on pense que notre adversaire direct n'était qu'à un point devant nous et avait un match de plus c'est très dur pour nous", comment son président Dominique Flahaut. "Mais c'est comme cela, il faut l'accepter, quelque part on a toujours ce que l'on mérite", poursuit-il. L'autre club de la Somme concerné par un basculement de Régional 3 en première division c'est Doullens. Ailly-sur-Somme, dernier de sa poule en Régional 2 glisse à l'étage en dessous.

A l'inverse, cette décision fait des heureux avant l'heure. C'est par exemple le cas à Abbeville ou le SC Abbeville retrouve le championnat de Régional 1 moins d'un an après l'avoir quitté.