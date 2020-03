Coronavirus : le club de football du Havre fait un don au personnel soignant de l'Hôpital Monod

Pourquoi jeter quand on peut aider ? En plein confinement dû au coronavirus, le club de football du Havre, le Havre Athletic Club (HAC), a fait don de 1.200 boissons et de gourmandises au personnel soignant de l'hôpital Jacques Monod du Havre.

Le service restauration du Havre Athletic Club (HAC), club de football du Havre, a offert un stock de plus de 1.200 boissons et d'une centaine de gourmandises au personnel soignant de l’hôpital Jacques Monod du Havre, vendredi dernier, au 11e jour du confinement dû au coronavirus.

"Il s'agit de notre stock de buvette dont on n'avait plus l'usage, explique le club de football normand. On a pris contact avec l'Hôpital Jacques Monod afin de savoir si cela pouvait intéresser le personnel soignant."

Ils ont accepté volontiers. "Il aurait été dommage de le jeter, poursuit le club. On avait à cœur de l'offrir à ceux qui sont sur le front de l'épidémie."