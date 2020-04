Coronavirus : Le joueur du Stade de Reims, Mathieu Cafaro, fait un don de près de 12 000 euros au CHU de Reims

C'est une nouvelle belle preuve de solidarité du milieu du football. Jeudi soir, le milieu de terrain du Stade de Reims, Mathieu Cafaro, a fait un don au CHU après avoir lancé un challenge plutôt original. Il a fait un tweet vers 20 heures avec une video de son but inscrit le 24 mai dernier face au Paris Saint-Germain lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. On pouvait ainsi lire : "Ce but contre le Paris Saint-Germain reste mon plus grand souvenir foot. Je le dédie aujourd’hui au personnel soignant du CHU de Reims. Pour les aider, voici un défi : je ferai un don équivalent au nombre de retweet de ce post jusqu’à minuit."

Et à minuit, il a fait un deuxième tweet pour annoncer le résultat : "Ce but était mon meilleur souvenir foot. C’est désormais le plus utile que j’ai marqué ! 11880 RT = je ferai le même don en euros au CHU de Reims. Surpris par cet énorme engouement mais surtout heureux de pouvoir aider celles et ceux qui se battent pour nous tous"