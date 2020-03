Coronavirus : le marathon de Montpellier reporté

L'édition 2020 du marathon de Montpellier, la dixième, aura finalement lieu le 27 septembre prochain, soit six mois après la date initiale. Une décision prise conjointement par les autorités, les collectivités et les autorités locales, en raison du risque lié à l'épidémie mondiale de coronavirus (Covid-19). Le message suivant a été posté sur le site officiel de l'épreuve.

"Au vu de la situation sanitaire actuelle, dont nous ne maîtrisons pas l’évolution dans les jours à venir (dans un sens comme dans l’autre), nous préférons prendre les devants le plus tôt possible. Cela afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour limiter les impacts collatéraux de ce changement de date (réservations hébergement, transports etc.). Nous avons bien conscience que cette situation n’est pas sans conséquence pour vous – nous sommes nous-mêmes des coureurs et des sportifs passionnés avant tout – et nous sommes sincèrement désolés des désagréments causés. Ayez toutefois conscience, s’il vous plaît, qu’à ce jour cette décision nous semble la plus sage et la plus appropriée pour nous tous. Les acteurs locaux ont œuvré pour vous proposer dès aujourd’hui une date de report et nous les en remercions Les modalités pratiques vous sont actuellement transmises par mail. Nous vous proposons de conserver votre dossard pour le 27 Septembre prochain ou bien pour l’édition du 21 Mars 2021. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre considération auprès du travail fourni par notre équipe pour gérer au mieux cette situation inédite et complexe.

L’équipe du Marathon de Montpellier""