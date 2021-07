Coronavirus : le match entre Bastia et Nîmes menacé ?

Et si le premier match de la saison en Ligue 2 était déjà reporté ? On n'en est pas encore là, mais le club corse connaît de vraies difficultés pour composer l'effectif qui doit accueillir le Nîmes Olympique ce samedi après-midi. Plusieurs joueurs de l'effectif du SC Bastia sont cas suspects de Covid-19, a annoncé ce jeudi l'entraîneur Mathieu Chabert: "On a envie d'y être, ça bouillonne, mais autant la préparation s'est magnifiquement passée, autant depuis deux-trois jours, on a des embêtements: On a beaucoup de cas suspects, par rapport au Covid, donc on est très très embêtés".

"On s'est tous testé ce matin, on a sûrement des cas positifs qui vont arriver", a-t-il poursuivi. Pour la composition du groupe qui doit affronter Nîmes samedi à 15h à domicile, "on attend les résultats des tests (...), mais il y a une grosse inquiétude" quant à savoir si le club pourra disposer de 18 joueurs.

Selon l'entraîneur, environ la moitié de l'effectif du SC Bastia a reçu deux doses de vaccin et une grande partie de l'autre moitié a été vaccinée une fois et doit recevoir une deuxième dose début août. "Mais il y en a trois ou quatre qui ne sont pas vaccinés, et comme par hasard, ce sont les cas suspects"