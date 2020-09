Nouveau report de match ce lundi pour l'USO. La rencontre entre Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et Orléans prévue le 11 septembre à l'extérieur, est reportée elle aussi à une date ultérieure. Les Orléanais ne retrouveront le championnat que le 18 septembre à domicile face au SC Lyon.

Coronavirus : le match entre Saint-Brieuc et l'USO est lui aussi reporté après des cas positifs

Comme pour le match entre l'USO et Avranches prévu ce lundi, reporté pour quatre cas positifs à la Covid-19, la rencontre face à Saint-Brieuc à l'extérieur, programmée le 11 septembre et comptant pour la cinquième journée de National est, elle aussi, reportée confirme la Fédération Française de Football ce lundi. Aucune date n'a été communiquée pour le moment.

Pas de match avant le 18 septembre

Les joueurs orléanais ne s'entraîneront pas ce lundi et repasseront des tests ce mardi. Avec les reports de la quatrième et la cinquième journée de National, l'USO ne va pas rejouer avant le 18 septembre et le match face au SC Lyon à la Source.