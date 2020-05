Coronavirus : le président du FC Metz préfère reprendre la L1 en septembre avec du public plutôt que fin août

"C’est une décision raisonnable, elle nous convient", ce sont les premiers mots de Bernard Serin, président du FC Metz, au lendemain de l’officialisation par la LFP de la fin des championnats de football de Ligue 1 et Ligue 2 pour cause d’épidémie de coronavirus. Après le calcul du quotient (nombre de points divisé par le nombre de matchs), le FC Metz conserve à la 15e place et reste donc dans l’élite. "Nous sommes à la fois satisfaits et frustrés car on ne peut pas fêter cela avec nos supporters".

La reprise : quand et comment ?

La date de la reprise du championnat n’est pas tranchée. "L’avenir est nébuleux", poursuit Bernard Serin. "Il y a une hypothèse pour une reprise les 23 et 24 août mais le Premier ministre a indiqué que les _rassemblements de plus de 5.000 personnes seront interdits jusqu’au 1er septembre_. Je préfère donc reprendre avec du public dans la première quinzaine de septembre".

Construction de la tribune sud : trois mois de retard

Avant la crise sanitaire du covid-19, le FC Metz s’était fixé comme objectif d’ouvrir la future tribune sud du stade Saint-Symphorien à la reprise du championnat, au mois d’août. Mais le chantier redémarre doucement depuis la semaine dernière. "Nous avons perdu deux mois. On peut continuer de faire travailler un ouvrier dans une cabine d’engin, mais l’aménagement intérieur s’annonce compliqué. Le respect des distances est difficile à faire respecter quand plusieurs entreprises travaillent en même temps. Donc nous prendrons encore du retard. Comme le championnat devrait accuser de son côté un mois de retard, on estime que le chantier de la tribune durera trois mois de plus. On ne pourra pas accueillir de public, les vestiaires seront peut-être prêts".

Maintien assuré : le tandem Frédéric Antonetti-Vincent Hognon reconduit

"Le système entre les deux a parfaitement fonctionné l’année dernière en L2. Cette année, l’objectif maintien est assuré en L1. Ce système n’est pas celui que l’on souhaite, mais il tient compte des contraintes des uns et des autres. Il a bien fonctionné et je vais faire en sorte qu’il se poursuive le plus près possible de ce que l’on connait".

Objectif : vendre Habib Diallo au mercato d’été

Aucune offre concrète ne se trouve sur son bureau assure le président du FC Metz concernant le meilleur buteur de l’équipe Habib Diallo (12 buts en 26 matchs cette saison). Mais l’attaquant est convoité, "il a 24 ans, il est temps pour lui de poursuivre sa carrière ailleurs. Notre objectif est de transférer Habib Diallo pour laisser plus de place dans l’axe de l’attaque à Ibrahima Niane et puis pour valoriser toute la formation investie sur Habib Diallo".

Renaud Cohade : "déçu qu’il parte sans être salué par le public" (Bernard Serin)

L’ex capitaine Renaud Cohade arrive en fin de contrat au FC Metz qui a décidé de ne pas le prolonger. "Je suis vraiment déçu qu’il s’en aille sans être salué par tout le public pour _tout ce qu’il a fait pour le club_. Je lui souhaite qu’il trouve un club qui le satisfasse".

Kévin N’Doram : "On discute pour un transfert définitif" (Bernard Serin)

Prêté par l’AS Monaco, le milieu de terrain Kévin N’Doram est un objectif du FC Metz. "Je suis en discussion pour un transfert définitif", confie à France Bleu Lorraine Bernard Serin.

Quant à Vincent Pajot et Thierry Ambrose, ils sont logiquement transférés pour de bon au FC Metz. Leur prêt avec option d’achat en cas de maintien prévoyait cette clause.

90% des droits TV ont été versés

Canal + refuse de verser aux clubs la dernière tranche des droits TV, soit 234 millions d’euros. "Le préjudice pour le FC Metz est limité. Nous avons touché près de 90% des droits. Ce qu’il reste à payer sont des droits liés à la _notoriété_. Ce sont donc les clubs du haut de tableau qui sont davantage concernés", explique Bernard Serin.

Le point d’interrogation concerne les entreprises-partenaires, elles aussi en difficultés financières. "Je réunirai les ambassadeurs du FC Metz et nous tenterons de trouver un arrangement, comme un _étalement des paiements_. Et puis j’espère que d’ici cet été les entreprises retrouveront de la confiance".

Reste la question des abonnés, privés de cinq matchs à domicile. Avant de prendre toute décision, le président du FC Metz attend les mesures du gouvernement qui seront présentées le 6 mai concernant les billetteries dans le monde du sport et de la culture.

