Coronavirus : Le Puy Foot 43 est officiellement relégué en National 2 (4e division)

Le Puy Foot 43 est officiellement relégué en National 2. « Le nombre d'accessions et de relégations à appliquer à l'issue de la saison 2019-2020 sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné », a décidé lundi le comité exécutif de la FFF à propos du National, d'après le procès-verbal de la séance, publié ce jeudi.

Il y aura bien deux accessions de National en Ligue 2 (Pau FC et USL Dunkerque) et quatre descentes en National 2 : Le Puy Foot (15e), AS Béziers (16e), Gazelec Ajaccio (17e) et SC Toulon (18e).

Mais peut-être encore un espoir de maintien

Comme le fait remarquer le Puy Foot 43 jeudi soir par communiqué, "aucune décision n’a en revanche été prise pour le barrage L2/National. Aujourd’hui, les Ponots sont en National 2, mais gardent encore un espoir de maintien."

"L’assemblée générale de la Ligue de football professionnel, mercredi 20 mai, permettra de savoir si Orléans (20e) et Le Mans (19e), actuellement relégables, seront rétrogradés, à moins qu’il ne soit décidé de passer à une Ligue 2 à 22 clubs (au lieu de 20). Ce qui aurait évidemment des répercussions sur le National", poursuit le club.

"Pour Le Puy Foot, premier « repêchable », ce sera le retour en National 2 si rien n’évolue en Ligue 2, ou le maintien en National si le scénario rêvé voit le jour – mais c’est la FFF, organe de tutelle, qui tranche en dernier ressort, ou si la DNCG fait quelques dégâts cet été."