Coronavirus - Le Stade de Reims se rapproche un peu plus de la Coupe d'Europe

La LFP a décidé de figer le classement de la Ligue 1 et de mettre un terme à la saison 2019-2020. Le Stade de Reims termine 6e et peut prétendre à une place en Ligue Europa, à condition que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue ne soient pas disputées, ce qui n'est pas encore acté.

C'est un peu le feuilleton du printemps, même si ce printemps est résolument noir dans cette crise sanitaire du Covid-19. Un feuilleton qui vient de connaître un épisode important en vue de son épilogue. Après les annonces du Premier ministre mardi dernier, qui a clairement affirmé que la saison 2019-2020 de football ne reprendrait pas, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a été dans ce sens lors de son bureau qui s'est tenu ce matin, jeudi 30 avril. Elle devait dans l'après-midi confirmer cette position lors du Conseil d'administration. Les présidents de clubs professionnels de football ont décidé de geler le classement de la Ligue 1 (et de la Ligue 2) à la 28e journée. Comme cela a été le cas pour les championnats amateurs, ils ont ensuite convenu d'appliquer un coefficient pour compenser le match en retard entre le RC Strasbourg et le Paris SG qui ne pourra pas se jouer. Un principe qui consiste à prendre le nombre de points et à le diviser par le nombre de matches disputer.

Après les calculs, le Paris Saint-Germain est donc déclaré champion de France 2019-2020. Avec le PSG, Marseille et Rennes disputeront la Ligue des Champions. Le 4e, Lille, sera directement qualifié pour la Ligue Europa. Reste deux places à distribuer pour cette même Coupe d'Europe. Habituellement, ces deux places sont accordées aux vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Ou alors, au 5e et/ou au 6e du championnat, si le vainqueur d'une ou des Coupes est déjà qualifié en Ligue des Champions par le biais du championnat (ce qui est souvent le cas avec le Paris Saint-Germain qui ces dernières saisons, a souvent remporté les trois titres nationaux).

Il faudra quand même attendre un peu...

Or les finales des Coupes n'ont pas pu se disputer toujours pour les mêmes raisons. Du coup, le 5e et le 6e de la Ligue 1 devraient être pris en compte pour accorder les deux derniers billets européens. Même si en l’état, aucune décision n'a été prise concernant ces finales. La perspective de les disputer dès que possible, à partir du mois d'août par exemple, existe encore en contradiction avec les dires du Premier ministre de mettre un terme à la saison. Une perspective somme toute assez faible même si elle est débattue. Mais dans ce cas, Saint-Etienne (Coupe de France) et Lyon (Coupe de la Ligue) qui affronteraient le Paris Saint-Germain devront l'emporter sinon, ce seront encore une fois les 5e et 6e du championnat qui prendraient les strapontins vers l'Europe.

Reims 5e ou 6e ?

Le Stade de Reims devrait donc retrouver l'Europe, 57 ans après sa dernière participation. Ce sera probablement par le biais des trous préliminaires. Reims et Nice étant à égalité au classement, le règlement précise que les oppositions directes départagent les deux équipes. Les Rémois s'étaient inclinés 2 à 0 sur la Côte d'Azur et avaient fait match nul 1 but partout à Delaune au match retour. Ce qui permet à Nice de prendre cette 5e place et un ticket pour la phase de poule, le Stade de Reims, 6e, devant passer par des tours préliminaires pour essayer de rejoindre Lille et Nice en poule, même s'il faudra attendre les décisions de l'UEFA sur la répartition des places pour la prochaine édition de l'Europa Ligue. Mais dans ce casse-tête, certains présidents s'estimant lésés n'ont pas dit leur dernier mots et toutes ces décisions vont devoir être votées par l'Assemblée Générale de la LFP probablement la semaine prochaine. Même si d'ici là, on n'est pas à l'abris de nouveaux rebondissements...